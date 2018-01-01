Електронні квитки на поїзд знову можна повернути через інтернет

Призупинення послуги було введено на час зимових свят

Замовлені через інтернет квитки на поїзд тепер знову можна повернути онлайн. Про це повідомляється на сайті компані. «Відновили послугу повернення квитків через інтернет. За даними попереднього аналізу, у період масових новорічно-різдвяних перевезень, не спостерігалося штучного дефіциту квитків та подальших спекуляцій проїзними



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Призупинення послуги було введено на час зимових свят

Замовлені через інтернет квитки на поїзд тепер знову можна повернути онлайн. Про це повідомляється на сайті компані.

«Відновили послугу повернення квитків через інтернет. За даними попереднього аналізу, у період масових новорічно-різдвяних перевезень, не спостерігалося штучного дефіциту квитків та подальших спекуляцій проїзними документами на поїзди», - також написав в.о. голови правління ПАТ «Укрзалізниця» Євген Кравцов.

Зокрема, для повернення Електронного проїзного документа (ЕПД) та/або Бланка замовлення, що були оформлені через сайт booking.uz.gov.ua, необхідно зайти до кабінету користувача:

- скористатися вкладкою «Актуальні квитки»

- обрати проїзні документи, які необхідно повернути

- обрати опцію «Повернути»:

- підтвердити або відмовитись від повернення.

Призупинення послуги повернення електронних квитків через інтернет «Укрзалізниця» ввела 12 грудня 2017 року у звязку з ажіотажем у новорічні та різдвяні свята.