Енергетичний ринок України спотворений, тому виникають збитки і підвищення тарифів, – експерт

«НКЕРКП має виправити викривлення на енергоринку, що зупинить зловживання»

Викривлення на енергоринку призводять до збитків для його учасників та підвищення тарифів, регулятор має їх виправити. Про це заявив голова «Першої енергетичної асоціації України» Василь Котко.

«У нас дуже спотворений ринок. На ринку є дуже багато речей, які треба відрегулювати і які або не регулюються взагалі, або регулюються, відрегульовуються, але з великим запізненням», — розповів Котко.

За його словами, внаслідок таких викривлень окремі учасники ринку вдаються до спекуляцій та зловживань, виникла значна заборгованість на енергоринку і цю проблему намагаються вирішити підвищенням тарифів на електроенергію.

«Які наслідки? Спотворюються ціни, спотворюються стимули. Когось життя заставляє лізти в різні дірки, тому що іншого виходу немає. Хтось бачить просто велику амбразуру, куди можна влізти і щось отримати. На ринку ж всі ведуть себе так, як їм дозволяють правила», — пояснив Котко.

На думку експерта, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послух, має виправити викривлення на енергоринку, що зупинить зловживання.

«Треба відрегулювати ринок належним чином, і тоді завдання регулятора полягає в тому, щоб направляти учасників ринку в руслі, необхідному для суспільства і корисному для суспільства. Якщо він цього не робить, то люди є люди, всі шукають свою вигоду, де хто може, той її і знаходить. А хтось через недоліки регулювання взагалі має величезні збитки, і вони від нього ніяк не залежать», — вважає Котко.

Як відомо, для розрахунку з боргами перед «зеленою» генерацією НКРЕКП пропонує з 1 грудня підвищити тариф на транспортування електроенергії з 240,23 грн/МВт-год до 313,07 грн/МВт-год, тобто на 30%.

Промисловці та бізнес виступили проти цього рішення. Президент об'єднання «Укрметалургпром» Олександр Каленков заявив, що підвищення тарифів призведе до закриття промислових підприємств, росту безробіття падіння економіки. А голова секретаріату Ради підприємців при кабміні Андрій Забловський вважає, що підвищення тарифів на транспортування струму спричинить черговий виток зростання цін на товари та послуги.

У свою чергу провідні асоціації ВДЕ заявляють, що уряд порушує Меморандум про взаєморозуміння з виробниками «зеленої» електроенергії та не виконує зобов'язання щодо погашення боргів перед ними. Крім того, вони зазначили, що більшість інвесторів у ВДЕ з листопада 2020 року прискорять підготовку до міжнародного арбітражу проти уряду України з-за тиску банків, які вимагають своєчасних розрахунків за надані кредити.

За даними з судових реєстрів, вже понад 50 компаній, які інвестували в будівництво об'єктів відновлюваної енергетики, подали позови до ДП «Гарантований покупець», щоб відсудити невиплачені кошти за вироблену електроенергію. Загальна сума позовних заяв перевищує 630 млн грн. Перші суди інвестори вже почали вигравати.