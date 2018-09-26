У Британії розслідують зараження тисяч пацієнтів ВІЛ та гепатитом



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Фото: unsplash.com

Публічне розслідування має з'ясувати, як близько п'яти тисяч чоловік з гемофілією та іншими проблемами порушення згортання крові були заражені вірусами ВІЛ та гепатиту С в 1970 і 1980 роках у Великій Британії після медичних процедур

У Великій Британії почалося публічне розслідування справи про зараження тисяч британців ВІЛ та гепатитом після переливання крові. Про це повідомляє ВВС Україна.

Публічне розслідування має з'ясувати, як близько п'яти тисяч чоловік з гемофілією та іншими проблемами порушення згортання крові були заражені вірусами ВІЛ та гепатиту С в 1970 і 1980 роках у Великій Британії після медичних процедур.

Близько трьох тисяч з цих пацієнтів уже померли.

На початку 1970-х у Британії почали використовувати нові ліки проти гемофілії - препарати крові. До цього пацієнти змушені були залишатися в лікарні для переливання крові навіть при незначних травмах. Препарати крові (окремі компоненти плазми, що сприяють згортанню крові) давали пацієнтам набагато більшу мобільність.

Препарати крові привозили з США. Плазма для них була отримана від донорів, серед яких були в тому числі в'язні та наркоторговці, які продавали свою кров заради заробітку. У цій плазмі могли міститися віруси імунодефіциту людини (ВІЛ) та гепатиту.

В середині 80-х препарати крові стали піддаватися термічній обробці, яка вбивала всі віруси.

Питання про те, чому цього не робили раніше, як заражені ліки потрапили в обіг та хто має понести за це відповідальність, досі залишаються відкритими.

З 1991 року препарати крові ретельно перевірялися. В кінці 90-х їх перестали застосовувати - винайшли інші, більш безпечні способи лікування гемофілії.

Публічне розслідування може тривати кілька років. Багато з постраждалих вперше публічно розкажуть про те, як це сталося.

Як раніше повідомляв «Главком», в Україні офіційно зареєстровані майже 53 тис. осіб з гепатитом С, багато людей не реєструються і не стають в чергу на лікування, тому що не вірять, що їм допоможуть. За словами в. о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун, за державною програмою лікування гепатиту С у 2018 році отримають лікування 6 тисяч осіб із зареєстрованої черги та додатково ще 2,5 тис. осіб.