Швейцарія відмовила російському власнику ФК «Челсі» у дозволі на проживання



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Роман Абрамович. Фото EPA

Тепер Роман Абрамович має намір судитися зі швейцарськими відомствами

Влада Швейцарії відмовила російському бізнесменові Роману Абрамовичу в отриманні посвідки на проживання через побоювання, що його перебування у країні може представляти «загрозу громадській безпеці» і нанести «репутаційний збиток».

Як з'ясувала газета Tages-Anzeiger, після подачі прохання у листопаді 2017 року міграційна служба країни звернулася у федеральну поліцію Швейцарії, щоб з'ясувати позицію відомства з надання Абрамовичу посвідки на проживання.

За даними журналістів, у відповіді поліції містилися твердження про те, що стосовно бізнесмена є «підозри у відмиванні грошей і можливих контактах з кримінальними структурами», а його швейцарські активи можуть мати «частково нелегальне походження».

Юристи Абрамовича назвали всі ці твердження помилковими та заявили про намір судитися з тими, хто поширив інформацію про бізнесмена.

Стаття у Tages-Anzeiger вийшла після того, як Абрамович програв судову суперечку швейцарському медіахолдингу Tamedia. Бізнесмен намагався через суд не допустити публікації відомостей про себе у пресі.

Російський мільярдер і власник футбольного клубу «Челсі» жодного разу не проходив підозрюваним у будь-яких кримінальних справах ані у Швейцарії, ані в інших країнах.

Як говориться у публікації Tages-Anzeiger, яка отримала доступ до документів, поліція не повідомила, на чому ґрунтуються її твердження про Абрамовича.

Швейцарський адвокат бізнесмена Даніел Гласл заявив, що Абрамович вкрай засмучений публікацією конфіденційної інформації про себе. Юридична команда направила запит з проханням скорегувати наявні у поліції Швейцарії дані, і тепер має намір домагатися порушення кримінальної справи проти тих, хто поширив інформацію про бізнесмена.

Швейцарські ЗМІ повідомляли, що у липні 2016 року Абрамович уже подавав прохання про надання дозволу на проживання у міграційну службу кантону Вале, проте пізніше нібито відкликав його з невідомих причин.

Джерело: BBC