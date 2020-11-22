Що робити після того, як перехворіли на коронавірус: поради лікаря

Після того як вірус зникне, у багатьох випадках залишаються наслідки Covid-19

Молоді люди швидко відновлюються після коронавірусної хвороби

Після того, як людина перехворіла на коронавірус, у неї можуть з'явитися білий наліт на язику, відчуття дискомфорту в роті, висип на статевих органах.

Про це розповів львівський лікар Тарас Жиравецький на своїй сторінці у Facebook.

Медик радить звернутися до сімейного лікаря, щоб він призначив протигрибкові ліки, вони швидко допоможуть.

«Деколи кандидоз сам зникає до тижня часу», – зазначив фахівець.

Лікар каже, що молоді люди швидко відновлюються після коронавірусної хвороби.

«Поперше, якщо вам до 30 років, ви за 14 днів відновитесь і забудете, що хворіли. Організм розумний, і сам відновить себе, мікрофлора у кишківнику після антибіотику також відновиться самостійно до 14 днів без пробіотиків», – запевняє Жиравецький.

Утім, після того як вірус зникне, у багатьох випадках залишаються наслідки хвороби.

Лікар розповів, що буває найчастіше і що з цим робити:

Пітливість, вона може залишатись ще кілька тижнів, особливо за фізичного навантаження, деколи вночі.

Буває температура 37,2, яка частіше зустрічається в тих пацієнтів, які є алергіками і мають високий igE. Також причиною такої температури може бути активація герпевірусів на фоні зниження імунітету.

Стан апатії і постійної втоми.

Повторне запалення легень, спричинене бактерійними інфекціями, не пов'язане з коронавірусом, бо організм залишається ослабленим.

Загострення геморою, часто буває після тривалого курсу антибактерійних. Рекомендую в такому випадку звернутись до проктолога.

Загострення подагри. Часто спостерігаю підняття рівня сечової кислоти. Порадитись з сімейним лікарем стосовно контролю сечової кислоти та дієти.

Позитивом, до речі є те, що більшість пацієнтів з надміром ваги частіше худнуть після Covid-19.

Виникнення тромбозів. Тут завжди потрібно радитись з судинними хірургами.

У пацієнтів з цукровим діабетом може, на жаль, бути збільшення рівня глюкози та глікованого гемоглобіну.

У вас ще 14-20 днів можуть бути вищі печінкові проби, як наслідок прийому нестероїдних протизапальних.

Кашель вас може переслідувати більше місяця і нюх може зникнути на кілька місяців.

Головний біль часто триває від початку захворювання до 14-20 днів, нагадує стан, як після алкогольного сп'яніння. Проходить без спеціального лікування, але от зменшити його важко, на жаль.

Тому логічно після захворювання виконати невелике лабораторне обстеження.

«Мінімум, який я рекомендую це загальний аналіз крові: реактивний протеїн, феритин, д-димери, алт, аст, Ггт, білірубін загальний та прямий, креатинін, сечовина, сечова кислота, залізо, глюкоза», – порадив лікар Тарас Жиравецький.

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