  1. Головна
  2. Країна
  3. Здоров'я
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Здоров'я

    Що робити після того, як перехворіли на коронавірус: поради лікаря

    • Розсилка
    Після того як вірус зникне, у багатьох випадках залишаються наслідки Covid-19 - Що робити після того, як перехворіли на коронавірус: поради лікаря
    Після того як вірус зникне, у багатьох випадках залишаються наслідки Covid-19

    Молоді люди швидко відновлюються після коронавірусної хвороби

    Після того, як людина перехворіла на коронавірус, у неї можуть з'явитися білий наліт на язику, відчуття дискомфорту в роті, висип на статевих органах.

    Про це розповів львівський лікар Тарас Жиравецький на своїй сторінці у Facebook.

    Медик радить звернутися до сімейного лікаря, щоб він призначив протигрибкові ліки, вони швидко допоможуть.

    «Деколи кандидоз сам зникає до тижня часу», – зазначив фахівець.

    Лікар каже, що молоді люди швидко відновлюються після коронавірусної хвороби.

    «Поперше, якщо вам до 30 років, ви за 14 днів відновитесь і забудете, що хворіли. Організм розумний, і сам відновить себе, мікрофлора у кишківнику після антибіотику також відновиться самостійно до 14 днів без пробіотиків», – запевняє Жиравецький.

    Утім, після того як вірус зникне, у багатьох випадках залишаються наслідки хвороби.

    Лікар розповів, що буває найчастіше і що з цим робити:

    • Пітливість, вона може залишатись ще кілька тижнів, особливо за фізичного навантаження, деколи вночі.
    • Буває температура 37,2, яка частіше зустрічається в тих пацієнтів, які є алергіками і мають високий igE. Також причиною такої температури може бути активація герпевірусів на фоні зниження імунітету.
    • Стан апатії і постійної втоми.
    • Повторне запалення легень, спричинене бактерійними інфекціями, не пов'язане з коронавірусом, бо організм залишається ослабленим.
    • Загострення геморою, часто буває після тривалого курсу антибактерійних. Рекомендую в такому випадку звернутись до проктолога.
    • Загострення подагри. Часто спостерігаю підняття рівня сечової кислоти. Порадитись з сімейним лікарем стосовно контролю сечової кислоти та дієти.
    • Позитивом, до речі є те, що більшість пацієнтів з надміром ваги частіше худнуть після Covid-19.
    •  Виникнення тромбозів. Тут завжди потрібно радитись з судинними хірургами.
    • У пацієнтів з цукровим діабетом може, на жаль, бути збільшення рівня глюкози та глікованого гемоглобіну.
    • У вас ще 14-20 днів можуть бути вищі печінкові проби, як наслідок прийому нестероїдних протизапальних.
    • Кашель вас може переслідувати більше місяця і нюх може зникнути на кілька місяців.
    • Головний біль часто триває від початку захворювання до 14-20 днів, нагадує стан, як після алкогольного сп'яніння. Проходить без спеціального лікування, але от зменшити його важко, на жаль.

    Тому логічно після захворювання виконати невелике лабораторне обстеження.

    «Мінімум, який я рекомендую це загальний аналіз крові: реактивний протеїн, феритин, д-димери, алт, аст, Ггт, білірубін загальний та прямий, креатинін, сечовина, сечова кислота, залізо, глюкоза», – порадив лікар Тарас Жиравецький.

    Нагадаємо, лікар Комаровський назвав найкращий спосіб профілактики Covid-19

    Раніше відомий телеведучий і лікар Євген Комаровський розповів, що виготовлення дезинфікуючого засобу власними руками вимагає компонентів, які легко дістати.

    Теги: лікар хвороби ліки вірус коронавірус
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies