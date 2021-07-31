Тариф на газ з 1 серпня. Дані з усіх регіонів

Загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр

Газопостачальні компанії почали оприлюднювати свої цінники на серпень. Як і три попередні місяці, у серпні річні фіксовані ціни коливатимуться від 7,80 і до 13,50 грн за кубометр.

Найнижчі ціни запропонували «Агросинтез Трейдінг» (7,80 грн за кубометр), «Евода Трейд КП Луцькводоканал» (7,88 грн за кубометр), «Черкасигаз Збут» і «Уманьгаз Збут» (7,89 грн за кубометр), а також ГК «Нафтогаз України» (7,96 грн за кубометр).

Загалом більшість компаній встановила ціни до 9 грн за кубометр.

Топ найнижчих цін:



Агросинтез Трейдинг (7,80 грн за кубометр);

Евода Трейд КП Луцькводоканал (7,88 грн за кубометр);

Черкасигаз Збут і Уманьгаз Збут (7,89 грн за кубометр);

ГК «Нафтогаз України« (7,96 грн за кубометр).

Базові річні тарифні плани не змінилися й залишаються значно вигіднішими за місячні.

Дані: gazpravda.com.ua

В Україні постачальником останньої надії є державна компанія НАК «Нафтогаз України». Тобто, якщо газопостачальника позбавили ліцензії, або він збанкрутував, то його споживачі автоматично переходять на тарифи від «Нафтогазу».

Що стосується тарифів «Нафтогазу», то компанія пропонує:

Річний тариф на рівні 7,96 гривні за кубометр газу.

Серпневий тариф – станом на 26 липня компанія ще не оприлюднила серпневу місячну пропозицію.

Нагадаємо, що у липні пропозиція становила 13,13 гривні за кубометр газу, що на 1,19 гривні дорожче ніж у червні. У червні кубометр газу вартував 11,94 гривні.



Раніше «Главком» писав, що за рік деякі тарифи зросли втричі. Найбільше здорожчав газ.

Директор ТОВ «Газопостачальна компанія «Нафтогаз України» Максим Рабінович у коментарі «Главкому» розповів, якою буде ціна газу за новим річним тарифом та що робити клієнтам компанії, у яких завершується договір.

Верховна Рада схвалила законопроєкт №3508-д у цілому, яким пропонується механізм реструктуризації боргів, що виникли на рахунках теплокомуненерго, газзбутів та облгазів за газ, які перевищують 100 млрд грн.

Нагадаємо, Кабінет міністрів продовжив до 31 серпня дію постанови про покладення спеціальних обов'язків (ПСО) на учасників ринку електричної енергії. До початку осені ціна на електроенергію для населення залишатиметься на рівні 1,68 гривні за кВт·год.

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