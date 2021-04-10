Вакцинація в Україні. За добу щеплено 19858 осіб
Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 373005 щеплень
Найбільше щеплень за добу зробили на Дніпропетровщині й Київщині
За минулу добу, 9 квітня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 19858 осіб.
Про це повідомляє сайт МОЗ.
За 9 квітня було зроблено на 1289 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали силами 143 мобільних бригад з імунізації та 867 пунктів щеплення.
Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено у Дніпропетровській області – 2330 щеплень.
У Києві за добу зробили 1850 щеплень, у Київській області – 1970. Також багато щеплень зробили на Львівщині – 1910.
За весь період вакцинальної кампанії найбільше щеплень від коронавірусу зробили у м. Києві – 32748.
Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 373005 щеплень. Вакциновано – 373002 особи, з них отримали 1 дозу – 372997 людей, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали першу дозу за кордоном).
Нагадаємо, за минулу добу, 9 квітня, в Україні зафіксовано 17463 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Минулої доби було госпіталізовано 4709 осіб, від ускладнень хвороби померли 398 людей, одужали – 10722 особа.