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    Вакцинація в Україні. За добу щеплено 19858 осіб

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    Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 373005 щеплень - Вакцинація в Україні. За добу щеплено 19858 осіб

    Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 373005 щеплень

    Найбільше щеплень за добу зробили на Дніпропетровщині й Київщині

    За минулу добу, 9 квітня, в Україні проти Covid-19 було щеплено 19858 осіб.

    Про це повідомляє сайт МОЗ.

    За 9 квітня було зроблено на 1289 щеплень більше, ніж за попередню добу. Вакцинацію здійснювали силами 143 мобільних бригад з імунізації та 867 пунктів щеплення.

    Найбільшу кількість щеплень за добу було проведено у Дніпропетровській області – 2330 щеплень.

    У Києві за добу зробили 1850 щеплень, у Київській області – 1970. Також багато щеплень зробили на Львівщині – 1910.

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    За весь період вакцинальної кампанії найбільше щеплень від коронавірусу зробили у м. Києві – 32748.

    Усього з початку кампанії з вакцинації проведено 373005 щеплень. Вакциновано – 373002 особи, з них отримали 1 дозу – 372997 людей, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 осіб отримали першу дозу за кордоном).

    Вакцинація проти Covid-19 в Україні розпочалася 24 лютого 2021 року. Вона відбуватиметься в п’ять етапів. На першому етапі щеплюватимуть медичних працівників ковідних лікарень, бригади екстреної допомоги, співробітників лабораторій, що тестують на Covid-19, мешканців та персонал будинків для людей похилого віку та військових на фронті. Усі щеплення є добровільними й безоплатними.

    Нагадаємо, за минулу добу, 9 квітня, в Україні зафіксовано 17463 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19. Минулої доби було госпіталізовано 4709 осіб, від ускладнень хвороби померли 398 людей, одужали – 10722 особа.

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    Теги: Україна хвороби щеплення вакцинація коронавірус
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