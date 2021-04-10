Стало відомо, коли Велика Британія відкриє кордони для туристів

Для визначення порядку в'їзду у Об’єднане Королівство планують ввести «кольоровий» поділ держав

Велика Британія почне знімати обмеження на міжнародне авіасполучення з 17 травня. Для визначення порядку в'їзду в країну планують ввести «кольоровий» поділ держав і визначити умови для кожної категорії. Повідомлення про це розміщено на офіційному сайті уряду Об’єднаного Королівства.

Згідно з інформацією, міністр транспорту Великобританії Грант Шеппс запропонував класифікувати країни за рівнем місцевої епідеміологічної ситуації. Зокрема, діятимуть три зони за «принципом світлофора»: зелена, жовта і червона. Ключові фактори для ідентифікації міститимуть такі показники, як відсоток вакцинованого від коронавирусу населення, кількість хворих і ризики поширення інфекції.

Особам, які прибувають до Великої Британії з країн «зеленого» списку, необхідно перед вильотом надати довідку з негативним результатом ПЛР-тесту на Covid-19. На другий день після приїзду обов'язково повторне тестування. Якщо обидва аналізи негативні, дотримання карантину не потрібно.

Громадяни, що прилітають з країн «жовтої» категорії, також зобов'язані перед в'їздом надати довідку про відсутність коронавирусу, а після прибуття залишатися на карантині за місцем проживання 10 днів. На другий і восьмий дні ізоляції необхідно ще раз пройти ПЛР-тестування, і якщо результати будуть негативними, вона завершується. Додатково можна пройти перевірку на п'ятий день, і, за успішного результату, карантин знімається достроково.

Для осіб, які в'їжджають із «червоної» зони, передбачені найжорсткіші обмеження. Зокрема, крім ПЛР-тестів до і двох аналізів після перетину кордону (на другий і восьмий день) обов'язковим є перебування в спеціальних обсерваторах протягом 10 днів. Дострокове зняття карантину навіть при негативних результатах перевірок на Covid-19 не передбачено.

Очікується, що Великобританія сформує списки держав протягом місяця. Періодично перелік країн e трьох зонах будуть переглядати на підставі загальної епідеміологічної ситуації в королівстві і світі. Попередні наради призначені на 28 червня, 31 липня та 1 жовтня, де обмеження можуть бути переглянуті або частково зняті.

Раніше Bloomberg назвав країни, які найшвидше відновляться після пандемії.

Також перший заступник голови Міжнародного валютного фонду (МВФ) Джеффрі Окамото заявив, що на тлі пандемії коронавірусу глобальна економіка відновлюється швидше, ніж очікувалося, і водночас більш нерівномірно. «У січні ми прогнозували зростання світової економіки у 2021 році на рівні 5,5%. Однак з'являються перспективи більш швидкого відновлення завдяки додатковому бюджетному стимулювання, особливо у США, і перспективам більш масштабної вакцинації», – зазначив Окамото. Однак, за його словами, збільшується і розрив між розвиненими економіками й економіками, що ще розвиваються, що є тривожним знаком для світу.