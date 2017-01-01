Фермер опанував вирощування трюфелів на Вінниччині

Плодоношення трюфелів починається зазвичай на четвертий-п’ятий рік

Вінницький фермер Олександр Джига опанував технології культивування трюфелів і постачає делікатес із власної трюфельної плантації до вітчизняних ресторанів. Плодоношення трюфелів починається зазвичай на четвертий-п’ятий рік, розповів він у інтерв’ю журналу The Ukrainian Farmer, передає AgroTimes. «З плантації, залежно від виду



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Плодоношення трюфелів починається зазвичай на четвертий-п’ятий рік

Вінницький фермер Олександр Джига опанував технології культивування трюфелів і постачає делікатес із власної трюфельної плантації до вітчизняних ресторанів. Плодоношення трюфелів починається зазвичай на четвертий-п’ятий рік, розповів він у інтерв’ю журналу The Ukrainian Farmer, передає AgroTimes.

«З плантації, залежно від виду трюфеля може бути зібрано в перший рік від 4 кг/га і вище. Рекорд ‒ 250 кг/га. Середня врожайність ‒ 80-150 кг/га», ‒ зазначив фермер.

Щодо рентабельності цього виробництва Джига підкреслив, що це ‒ довгий бізнес. «Перші інвестиції становлять 5-10 тис. євро/га, щоб закласти плантацію, ‒ розповів він. ‒ У цю суму входить посадковий матеріал, платня за роботу, аналіз ґрунту і його підготовка, крапельне зрошення, огорожа. Окупляться ці вкладення на восьмий-дев’ятий рік».

Але завдяки тому, що врожайність із кожним роком підвищується, мікориза посилюється й більше дає трюфелів, далі прибутки будуть більшими, додав він.

Щорічні витрати становлять близько 350-500 євро/га: на коригування живлення, аналізи та міжрядні обробітки від бур’янів. Здебільшого це платня за людську працю, пояснив фермер. Отож загальні витрати до першого врожаю становлять 7,5 тис. – 12,5 тис євро/га.

Олександр Джига планує розширити площу під трюфельною плантацією до 20 га. Він наголосив, що місць, де можна вирощувати трюфель, із кожним роком стає менше. «У нас у цьому плані екологія краща, тому маємо перспективу, ‒ переконаний він. ‒ Мінімум 20–30 років цей бізнес в Україні буде вигідним, без перевиробництва й великої конкуренції».

Також у планах Олександра Джиги ‒ сертифікація і вихід на європейський ринок. Хоча фермер уточнив: «Нас цікавить навіть не так Європа, бо там є свій трюфель, як ринок Японії. Там він дуже популярний».