Ferrexpo повідомило про припинення автоматичного повернення ПДВ її підприємствам

Підприємства компанії Ferrexpo є одними з найбільших промислових виробників в Україні

Гірничорудна компанія Ferrexpo, яка є власником Полтавського, Єристівського та Біланівського гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК), повідомила про припинення відшкодування ПДВ її підприємствам у березні 2025 року, повідомляє видання Gazeta. У компанії зазначили, що дана ситуація призвела до порушення стабільної роботи підприємств, зниження обсягів виробництва на підприємствах та скорочення робочих місць з одночасним зменшенням податкових відрахувань до бюджетів усіх рівнів. Це також призвело до зменшення відвантажень «Укрзалізницею» продукції на адресу споживачів, а також зменшення роботи портів по перевантаженню обсягів готової продукції для клієнтів в Європі, Близькому Сході та Азії.

«Ми отримали податкові документи, в яких стверджується, що нашим українським підприємствам не буде «автоматично» повернено експортний ПДВ у березні. В умовах, коли країна вже четвертий рік переживає повномасштабну війну, а підприємства кожного дня стикаються з новими викликами, зменшення наших обігових коштів у вигляді неповернення експортного ПДВ може мати тяжкі наслідки. Ми вже змушені скоротити виробництво до 25% нашої повної потужності і не довиробимо орієнтовно 4 млн тонн продукції у 2025 році, своєю чергою «Укрзалізниця» зменшить обсяги своїх перевезень на ці 4 млн тонн, а порти не перевантажать ці 4 млн тонн продукції на експорт. І держава не отримає валютну виручку від експорту цієї української продукції. А це, своєю чергою, вже призвело і призведе до скорочення тисяч робочих місць по всьому ланцюгу виробництва та відвантажень готової продукції, зниження рівня заробітних плат, а також податків із цих зарплатних нарахувань, недоотримання бюджетами всіх рівнів необхідних коштів, зменшення ВВП області та країни, а також погіршення економічної та інвестиційної ситуації у нашій державі», – повідомив Дмитро Вінівітін, голова профспілкового комітету ПРАТ «Полтавський ГЗК» компанії Ferrexpo.

За даними видання, підприємства компанії Ferrexpo є одними з найбільших промислових виробників в Україні і входять до лідерів серед експортерів гірничо-металургійної продукції, забезпечуючи валютні надходження у країну, які з початку повномасштабного вторгнення Росії склали мільярди доларів США.

За період починаючи з лютого 2022 року підприємства Ferrexpo перерахували понад 150 мільйонів доларів США заробітних плат своїм працівникам, як один із найбільших покупців товарів і послуг в Україні сплатили національним постачальникам понад 1,8 мільярда доларів, сплатили понад 300 мільйонів доларів податків і рентних платежів та інвестували понад 300 мільйонів доларів у капітальні витрати для підтримки та модернізації своїх виробництв, а також надають робочі місця для понад 8,5 тисяч працівників своїх підприємств і більш, ніж 30 тисяч співробітників суміжних галузей та підрядників.

Компанія Ferrexpo закликала Міністерство Фінансів та Державну податкову службу України втрутитися у вирішення цієї ситуації, а також вирішити питання стосовно відшкодування експортного ПДВ для її підприємств.