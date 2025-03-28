Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Ferrexpo повідомило про припинення автоматичного повернення ПДВ її підприємствам

новини компаній
Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
google social img telegram social img facebook social img
Ferrexpo повідомило про припинення автоматичного повернення ПДВ її підприємствам
За період починаючи з лютого 2022 року підприємства Ferrexpo перерахували понад 150 мільйонів доларів США
фото: depositphotos.com

Підприємства компанії Ferrexpo є одними з найбільших промислових виробників в Україні

Гірничорудна компанія Ferrexpo, яка є власником Полтавського, Єристівського та Біланівського гірничо-збагачувальних комбінатів (ГЗК), повідомила про припинення відшкодування ПДВ її підприємствам у березні 2025 року, повідомляє видання Gazeta. У компанії зазначили, що дана ситуація призвела до порушення стабільної роботи підприємств, зниження обсягів виробництва на підприємствах та скорочення робочих місць з одночасним зменшенням податкових відрахувань до бюджетів усіх рівнів. Це також призвело до зменшення відвантажень «Укрзалізницею» продукції на адресу споживачів, а також зменшення роботи портів по перевантаженню обсягів готової продукції для клієнтів в Європі, Близькому Сході та Азії.

«Ми отримали податкові документи, в яких стверджується, що нашим українським підприємствам не буде «автоматично» повернено експортний ПДВ у березні. В умовах, коли країна вже четвертий рік переживає повномасштабну війну, а підприємства кожного дня стикаються з новими викликами, зменшення наших обігових коштів у вигляді неповернення експортного ПДВ може мати тяжкі наслідки. Ми вже змушені скоротити виробництво до 25% нашої повної потужності і не довиробимо орієнтовно 4 млн тонн продукції у 2025 році, своєю чергою «Укрзалізниця» зменшить обсяги своїх перевезень на ці 4 млн тонн, а порти не перевантажать ці 4 млн тонн продукції на експорт. І держава не отримає валютну виручку від експорту цієї української продукції. А це, своєю чергою, вже призвело і призведе до скорочення тисяч робочих місць по всьому ланцюгу виробництва та відвантажень готової продукції, зниження рівня заробітних плат, а також податків із цих зарплатних нарахувань, недоотримання бюджетами всіх рівнів необхідних коштів, зменшення ВВП області та країни, а також погіршення економічної та інвестиційної ситуації у нашій державі», – повідомив Дмитро Вінівітін, голова профспілкового комітету ПРАТ «Полтавський ГЗК» компанії Ferrexpo.

За даними видання, підприємства компанії Ferrexpo є одними з найбільших промислових виробників в Україні і входять до лідерів серед експортерів гірничо-металургійної продукції, забезпечуючи валютні надходження у країну, які з початку повномасштабного вторгнення Росії склали мільярди доларів США.

За період починаючи з лютого 2022 року підприємства Ferrexpo перерахували понад 150 мільйонів доларів США заробітних плат своїм працівникам, як один із найбільших покупців товарів і послуг в Україні сплатили національним постачальникам понад 1,8 мільярда доларів, сплатили понад 300 мільйонів доларів податків і рентних платежів та інвестували понад 300 мільйонів доларів у капітальні витрати для підтримки та модернізації своїх виробництв, а також надають робочі місця для понад 8,5 тисяч працівників своїх підприємств і більш, ніж 30 тисяч співробітників суміжних галузей та підрядників.

Компанія Ferrexpo закликала Міністерство Фінансів та Державну податкову службу України втрутитися у вирішення цієї ситуації, а також вирішити питання стосовно відшкодування експортного ПДВ для її підприємств.

Читайте також:

Теги: експорт Укрзалізниця документи Ferrexpo

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Залізничний вокзал Херсона після обстрілу РФ у грудні 2023 року
Росіяни вдарили по вокзалу Херсона: пошкоджено пасажирський поїзд (оновлено)
Вчора, 16:28
Адміністрація Трампа хоче завадити Китаю розвивати технології, пов'язані з військовою сферою
США внесли десятки китайських компаній до «чорного списку» експорту
26 березня, 11:01
Рух поїздів стабільний, а всі операційні процеси відлагоджено в резервному форматі
«Укрзалізниця» зазнала масштабної кібератаки
24 березня, 08:33
Сьогодні в Україні діє заборона на експорт газу
Як стимулювати український газовидобуток? Виконавчий директор галузевої асоціації назвав умови
19 березня, 14:27
На підприємствах «Метінвесту» мобілізовано вже понад 20% штату працівників
Кадри, європейський екоподаток та тарифи – СЕО «Метінвесту» назвав головні виклики для металургів-2025
19 березня, 11:30
Замість підвищення вантажних тарифів, Укрзалізниця має працювати над модернізацією своєї застарілої структури – експерт
Замість підвищення вантажних тарифів, Укрзалізниця має працювати над модернізацією своєї застарілої структури – експерт
17 березня, 13:13
У компанії також зазначили, що залізничне сполучення з Ужгородом для всіх регіонів забезпечать альтернативними рейсами
«Укрзалізниця» змінить рух поїздів до Закарпаття, аби прокласти євроколію: названо терміни
13 березня, 17:41
Трамп залишить лише 25%, як і планувалося раніше
Трамп вирішив не вводити 50% мита на сталь і алюміній з Канади
12 березня, 03:18
Минулого року на заводі провели капремонти основних виробничих агрегатів
«Метінвест» направить понад мільярд інвестицій у «Запоріжсталь» у 2025-му
28 лютого, 12:25

Економіка

Комерційний директор «Метінвесту» розказав, на що компанія робить ставку у майбутньому
Комерційний директор «Метінвесту» розказав, на що компанія робить ставку у майбутньому
Ferrexpo повідомило про припинення автоматичного повернення ПДВ її підприємствам
Ferrexpo повідомило про припинення автоматичного повернення ПДВ її підприємствам
Суспільний мовник замовив соцопитування на мільйон – «Наші гроші»
Суспільний мовник замовив соцопитування на мільйон – «Наші гроші»
ЄС страждає від дисбалансу цін на металопродукцію, і винні в цьому російські експортери – СОО «Метінвесту»
ЄС страждає від дисбалансу цін на металопродукцію, і винні в цьому російські експортери – СОО «Метінвесту»
Тарифоутворення на «Укрзалізниці» може стати перепоною для повоєнної відбудови України – експерт
Тарифоутворення на «Укрзалізниці» може стати перепоною для повоєнної відбудови України – експерт
Стабільний газовий баланс в Україні вимагає довгострокового планування – Ігнатьєв
Стабільний газовий баланс в Україні вимагає довгострокового планування – Ігнатьєв

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
193K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 28 березня: ситуація на фронті
68K
Карта повітряних тривог України онлайн 28 березня 2025
22K
Гендиректор ЮНЕСКО засудила ліквідацію російських пропагандистів
6813
«Медики не знають, чим лікувати». Стала відома доля росіян, які пробралися до Суджі через трубу
6153
День театру. Президент нагородив відомих митців: найбільше перепало столичному театру Франка
4191
У РФ арештовано Вадима Мошковича: що скоїв мільярдер

Новини

28 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Сьогодні, 00:01
Удар РФ по Херсону та саміт «Коаліції охочих». Головне за 27 березня
Вчора, 21:14
Дружина колишнього голови Верховної Ради поновила бізнес в окупованому Донецьку
Вчора, 07:40
27 березня: яке сьогодні свято, прикмети та заборони
Вчора, 00:01
Повітряна тривога через загрозу балістики тривала 25 хвилин
26 березня, 21:30
РФ відмовилася повернути окуповану ЗАЕС Україні і назвала її «російським ядерним об'єктом»
25 березня, 22:00

Прес-релізи

Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
Дієві стратегії лідерів у 2025-му: понад 40 СЕО та власників бізнесів на Business Wisdom Summit
19 березня, 13:37
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua