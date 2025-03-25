Утримання пасажирських перевезень «Укрзалізниці» за рахунок бізнесу прямо суперечить законодавству ЄС – експерт

Утримання пасажирських перевезень «Укрзалізниці» за рахунок бізнесу спричинить колапс вже у наступні роки – Сайгак

Стратегія, за якою збитки від пасажирських перевезень «Укрзалізниця» покриває за рахунок бізнесу, програшна, і може спричинити колапс вже у наступні кілька років – коли компанію розділять на функціональні підприємства. Про це розповів директор з транспорту «Ост-Вест Логістік Нетцверк» Микола Сайгак.

За його словами, пасажирські перевезення в Україні були збитковими і у мирний час, і завжди субсидувалися за рахунок вантажних тарифів. Але Україна вступає до ЄС, і має привести своє законодавство у відповідність до європейського. А воно, своєю чергою, забороняє монополію – тому «УЗ» вже почала складний проєкт з реформування, та розділення компанії на кілька підприємств за функціональними напрямами.

«Згідно з європейським законодавством, залізничний перевізник не може бути монопольним. Тобто, «Укрзалізниця» розділиться на декілька підприємств, а пасажирська компанія стане окремою юридичною особою, яка матиме працювати на свою дохідність. Тому вже зараз ми маємо говорити про те, що неправильно перекривати збитки пасажирської компанії і закладати ці збитки у тариф на вантажні перевезення. Це досить нерозумно робити умовно у 2025 році, якщо в умовному 2026 році необхідно буде виокремлювати пасажирську компанію зі структури «Укрзалізниці», – пояснив він.

Він також звернув увагу, що ситуація з субсидуванням пасажирських перевезень б’є і по вантажному напряму компанії – адже навіть після виділення пасажирського напряму в окрему компанію вантажний тариф навряд чи зменшиться.

«Збитки від пасажирки вже закладені у вантажний тариф. І я дуже сумніваюся, що у 2026 році з цього приводу «Укрзалізниця» вирішить зменшити тариф, бо пасажирська компанія вийшла зі структури «Укрзалізниці». Це смішно, давайте по-чесному», – каже Сайгак.

Експерт наголосив, що соціальна функція, яка покладена на «Укрзалізницю», має бути профінансована з держбюджету. Якщо ж це й надалі буде фінансуватися за рахунок бізнесу – країна ризикує втратити економіку.

«Збитки «УЗ» від пасажирських перевезень мають покриватися бюджетом. Закладати це в тариф на вантажні перевезення це класно, але мені здається, що бізнес – це віслючок, у якого вже навіть морквину прибрали і змушують йти. Проблема у тому, що цей віслючок скоро зламається і перестане йти», – резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегмента, які, за оцінками, сягнуть у 2024 році 25 мільярдів гривень.

Своєю чергою бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод «АрселорМіттал Кривий Ріг» попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей. Також бізнес попередив про неминуче зростання цін на товари та послуги, яке ляже на плечі усіх українців.