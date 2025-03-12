Трамп залишить лише 25%, як і планувалося раніше

Дональд Трамп використав економічну перевагу США, щоб досягти вигідного рішення для американців

Президент США Дональд Трамп вирішив не вводити 50% мита на сталь і алюміній з Канади, проте раніше заплановані 25% залишаться в силі. Таке рішення ухвалено після того, як влада Онтаріо відмовилася від ідеї запровадити мита на експорт електроенергії до США. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на CNN.

Білий дім офіційно підтвердив, що 25% мита набудуть чинності опівночі 12 березня.

«Після того, як президент пригрозив 50-відсотковими тарифами, прем'єр-міністр Онтаріо Даг Форд провів переговори з представниками адміністрації США та відмовився від запровадження мита на електроенергію», – заявив представник Білого дому Куш Десаї.

За його словами, Трамп знову використав економічну перевагу США, щоб досягти вигідного рішення для американців.

«Мито у 25% на сталь та алюміній набуде чинності для Канади та інших торговельних партнерів без винятків», – додав Десаї.

Нагадаємо, канадська провінція Онтаріо планувала підвищити ціни на електроенергію на 25% для трьох штатів США – Міннесоти, Мічигану та Нью-Йорка. Таке рішення прийняли у відповідь на тарифи президента США Дональда Трампа.

Онтаріо запроваджує доплату в розмірі 10 канадських доларів ($7) за мегават-годину до всієї електроенергії. Таким чином провінція очікує заробляти до 400 тис. канадських доларів на день від додаткової плати, «яка буде використана для підтримки працівників Онтаріо, сімей і підприємств».

Втім, згідно з підрахунками Bloomberg, у 2023 році Нью-Йорк імпортував із Канади близько 4,4% загальної кількості електроенергії, а Міннесота та Мічиган ще менший відсоток.