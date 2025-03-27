Тарифоутворення на «Укрзалізниці» може стати перепоною для повоєнної відбудови України – експерт

«Укрзалізниця» підвищує тарифи, виходячи не з економіки, а зі своїх збитків, і це неправильно – експерт

«Укрзалізниця» розраховує вартість вантажних тарифів не на основі реальної економіки, а виходячи зі своїх збитків, що є неправильно, і може стати перепоною у майбутній відбудові України. Про це заявив директор з транспорту «Ост-Вест Логістік Нетцверк» Микола Сайгак, коментуючи ініціативу «УЗ» щодо підвищення тарифу на вантажні перевезення відразу на 37%.

«Збільшення тарифів не відповідає інфляційним змінам. «УЗ» завжди хоче більше, і завжди відштовхується від своїх збитків. Останні три роки «Укрзалізниця» наполягає на тому, що вони несуть збитки у пасажирських перевезеннях, плюс вони зазнають ударів ворога по своїх об’єктах. Мають, у принципі, рацію. Але це все-таки держпідприємство, яке дотується з бюджету. Але припустимо, я отримувач послуг будь-якої компанії. І тут до мене приходить директор компанії, і каже: слухай, ти мені платив завжди 300 гривень, а з наступного місяця ти мені будеш платити 500 гривень. Але будеш отримувати ті самі послуги. Якісні вони, неякісні, все буде те саме, але будеш платити більше. А на питання, а чому я маю платити більше, він скаже: тому що в мене збільшилися видатки», – пояснив експерт.

Він також зауважив, що збільшення тарифів може вплинути на повоєнну відбудову – адже інвесторам доведеться переглядати та зменшувати бюджети, щоб оплатити дорожчу логістику.

«Вся відбудова, скоріш за все, буде проходити через бюджет. І ось – певна країна як інвестор візьметься, розробить проєкт відбудови певного інфраструктурного об'єкта, отримає якусь калькуляцію, виділить на це кошти, найме працівників, найме виконавців. Відповідно, буде закладена певна сума коштів на логістику. А тут раз – і зміна тарифів. Ну, тоді буде переглянуто бюджет цього інвестора. На жаль, тільки так це працює», – зауважив Сайгак.

Нагадаємо, раніше у ФРТУ заявили, що ситуація зі збитковістю пасажирського напряму в «Укрзалізниці» дуже нездорова, і потребує реформування – тому що постійне субсидування цього напрямку за рахунок бізнесу викривлює економіку та спричинює закриття підприємств. Також там нагадали, що субсидування пасажирського сегмента за рахунок прибуткових напрямів суперечить європейському законодавству, яке має імплементувати Україна.