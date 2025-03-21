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«Укрзалізниця» має оптимізувати витрати на пасажирські перевезення, а не покривати збитки за рахунок бізнесу – гендиректор Федерації роботодавців транспорту

Дарія Демяник
glavcom.ua
Дарія Демяник
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«Укрзалізниця» має оптимізувати витрати на пасажирські перевезення, а не покривати збитки за рахунок бізнесу – гендиректор Федерації роботодавців транспорту
«Укрзалізниця» ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37%
фото: glavcom.ua

Пасажирські перевезення «Укрзалізниці» потребують негайного реформування, ситуація зі збитками дуже нездорова – Гусак

Ситуація зі збитковістю пасажирського напряму в «Укрзалізниці» дуже нездорова, і потребує реформування – тому що постійне субсидування цього напрямку за рахунок бізнесу викривлює економіку та спричинює закриття підприємств. Про це розповів генеральний директор Федерації роботодавців транспорту Володимир Гусак, коментуючи намір «УЗ» підвищити на 37% вартість вантажних перевезень для покриття збитків від пасажирського напряму.

«Ситуація надзвичайно нездорова. Великі збитки від пасажирських перевезень перекриваються за рахунок вантажних перевезень десятиріччями, і ми неодноразово звертали увагу на те, що треба вживати заходів і виправляти цю ситуацію. Але, на жаль, як правило, керівництво «Укрзалізниці» йде шляхом найменшого спротиву. І замість того, щоб займатися кропіткою роботою з оптимізації та насамперед зменшення собівартості пасажирських перевезень, воно намагається покрити ці збитки за рахунок підвищення тарифів на вантажні перевезення. А це шлях у нікуди», – підкреслив Гусак.

Він пояснив, що через підвищення тарифів на вантажні перевезення «Укрзалізниця» втрачає вантажі, які переходять на інші види транспорту, тож ситуація стає щоразу складнішою для самого монополіста.

«Кожне підвищення тарифів на вантажі призводить до того, що ще якась частина українських підприємств просто закривається, і вже не відновить роботу після перемоги. І ми продовжуємо спостерігати таку ж негативну тенденцію і зараз. Ми категорично не підтримуємо такий підхід. І вважаємо, що серед інших кроків «Укрзалізниця» повинна починати зі зменшення збитків на пасажирські і вантажні перевезення», – наголосив він.

Він також зауважив, що якщо приміські перевезення є важливим напрямом та виконують соціальну функцію, держава має допомогти «УЗ» покрити збитки від цього напряму субвенціями, та надати компанії всебічну підтримку.

«Якщо не можна підвищувати тарифи на приміське сполучення, то має бути субвенція з місцевих бюджетів. Тому що постійні підвищення залізничних тарифів і тягар, які змушені нести українські вантажовідправники, буде ще однією перешкодою на шляху залучення великих іноземних інвестицій в Україну», – резюмував експерт.

Нагадаємо, раніше «Укрзалізниця» ініціювала підвищення вантажних тарифів на 37% для того, щоб покрити збитки від пасажирського сегмента, які, за оцінками, сягнуть у 2024 році 25 мільярдів гривень.

Своєю чергою бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод «АрселорМіттал Кривий Ріг» попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей. Також бізнес попередив про неминуче зростання цін на товари та послуги, яке ляже на плечі усіх українців.

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Теги: залізниця перевезення бізнес тарифи Укрзалізниця

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