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«Метінвест» направить понад мільярд інвестицій у «Запоріжсталь» у 2025-му

Дарія Демяник
glavcom.ua
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«Метінвест» направить понад мільярд інвестицій у «Запоріжсталь» у 2025-му
Минулого року на заводі провели капремонти основних виробничих агрегатів
фото: zaporizhstal.com

Серед ключових проєктів – ремонт трьох доменних печей

Минулого року інвестиції у підтримку виробничих потужностей «Запоріжсталі» склали 938 млн грн. Цьогоріч заплановано збільшення суми до 1,1 млрд грн. На ці кошти будуть проведені капітальні ремонти агломашин, станів та нагрівальних колодязів, модернізація прокатного виробництва, оновлення побутових приміщень сталеплавильного цеху та цеху водопостачання, і ряд інших проєктів.

Минулого року на заводі провели капремонти основних виробничих агрегатів, а також реалізували інвестиційні проєкти з охорони праці, інформаційних технологій та соціальної сфери, із загальним обсягом інвестицій у 938 млн гривень.

Серед ключових проєктів – ремонт трьох доменних печей з загальним об’ємом інвестицій понад 230 млн гривень. Аналогічні інвестиції скеровано на виконання комплексу капітальних ремонтів основних агрегатів прокатного переділу. Комбінат виконав капітальний ремонт устаткування двох агломашин, включно із ревізією природоохоронного обладнання.

Також впроваджено ряд інвестиційних проєктів з диджиталізації виробничих процесів та оновлення IT-інфраструктури. Щороку підприємство інвестує у покращення умов робочого побуту для працівників: капітально відремонтовано два санітарно-побутові приміщення та встановлено два нових модульних санкорпуси.

«Головний фокус програми капітальних інвестицій «Запоріжсталі» сконцентрований на підтримці ефективної та безвідмовної роботи виробничого обладнання та його очисних споруд. Адже працююче підприємство забезпечує роботу фахівців, експорт та валютну виручку, надходження до державного бюджету, підтримку регіону присутності тощо», – зауважив генеральний директор Запоріжсталі Тарас Шевченко.

Як відомо, «Метінвест» заплатив до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році.

Також з 24 лютого 2022 року «Метінвест», з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн – це другий показник у державі.

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Теги: інвестиції експорт ремонт водопостачання

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Економіка

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