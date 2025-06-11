Українська економіка стане більшою за російську? Бессент назвав умову

Міністр фінансів США переконаний, що економічна потужність України зможе стримати агресію Росії в майбутньому

Україна економічно може перевершити Російську Федерацію завдяки ефективному управлінню та глобальним інвестиціям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на міністра фінансів США Скотта Бессента, якого цитує Bloomberg.

За словами міністра, якщо українська економіка буде більшою за російську, то це стане «стримуючим фактором для того, хто керуватиме Росією».

Нагадаємо, Верховна Рада ратифікувала угоду про копалини між Україною та США. За відповідне рішення проголосували 338 народних депутатів. Не голосували – девʼятеро. Також Зеленський підписав закон про ратифікацію угоди про надра зі США. Україна та США завершили всі процедури для початку роботи спільного Фонду відновлення. Його офіційно запущено.

Як відомо, Україна та США підписали угоду про корисні копалини та економічне партнерство. Угода передбачає, що США та Україна створять Інвестиційний фонд з відбудови України, який залучатиме глобальні інвестиції в українську державу. Згідно з основними положеннями угоди, повна власність і контроль залишаються за Україною.

Угода про спільний фонд є безстроковою, вона передбачає, що Україна інвестує частину доходів від нових рентних та ліцензійних платежів у свою ж економіку. Альтернативою є витрата цих бюджетних коштів на споживання. Згідно із нею, прибутки з інвестицій розподілятимуться між США й Україною після перших 10 років роботи фонду.

Фонд дозволяє робити довгострокові інвестиції, що особливо важливо в контексті критичних мінералів, де розробка одного родовища може займати роки. Водночас американські компанії не матимуть переваг у доступі до українських надр через угоду. Зокрема, коли буде відбуватися аукціон на спецдозвіл чи ліцензію на видобуток певного виду копалин – цей конкурс відкритий і фонд взагалі не присутній. Брати участь можуть компанії з різних країн.

До слова, Верховна Рада проголосувала в другому читанні за законопроєкт № 13256, який передбачає зміни у Бюджетний кодекс заради реалізації угоди про надра зі Сполученими Штатами.