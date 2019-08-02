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    Економіка та фінанси

    Фонд гарантування вкладів хоче стягнути з банків-банкрутів 80млрд грн

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    Фонд гарантування вкладів хоче стягнути з банків-банкрутів 80млрд грн

    фонд запропонує парламенту передбачити в законодавстві механізм досудового врегулювання боргу

    Фонд гарантування вкладів фізичних осіб має намір стягнути з колишніх власників та пов’язаних осіб збанкрутілих банків недостачу активів для погашення вимог кредиторів цих фінустанов на 80 мільярдів гривень.

    Про це в інтерв’ю УНІАН заявила новопризначений директор-розпорядник фонду Світлана Рекрут.

    «На сьогодні сума пред’явлених вимог перевищує 80 мільярдів гривень, але наразі жодного рішення суду на нашу користь, немає», – сказала Рекрут, зазначивши, що фонд продовжить судитися на території України та в іноземних юрисдикціях.

    Також вона повідомила, що з цією метою фонд запропонує новому парламенту передбачити в законодавстві механізм досудового врегулювання боргу.

    «Тобто, або ми йдемо в суд і забираємо все майно, або колишній власник використовує інструмент погашення боргу, зберігаючи майно і залишки репутації», – пояснила Рекрут. 

    Нагадаємо, станом на 1 липня 2019 року загальна сума коштів, що акумульовані Фондом гарантування вкладів фізичних осіб, становить 9 млрд грн.

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