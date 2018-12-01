Фонд гарантування вкладів продовжив ліквідацію трьох банків
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Фонд продовжив повноваження ліквідаторів трьох банків
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив терміни ліквідації трьох банків на один рік.
Про це повідомляє прес-служба Фонду.
Як зазначається у повідомленні, термін ліквідації банку «Національні інвестиції» продовжено до 2 грудня 2019 року, банку «Золоті ворота» до 4 грудня, а банку «Велес» – до 10 грудня.
Окрім того, було продовжено повноваження ліквідаторів вказаних банків.
Водночас, відповідно до зазначеного рішення продовжено повноваження ліквідатора АТ «Банк «Національні інвестиції» визначені Законом, зокрема, статтями 37, 38, 47-52, 521, 53 Закону, в тому числі з підписання всіх договорів, пов’язаних з реалізацією активів банку у порядку, визначеному Законом, окрім повноважень в частині організації реалізації активів банку, провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Луньо Іллі Вікторовичу строком на один рік з 03 грудня 2018 року до 02 грудня 2019 року включно.
Відповідно до зазначеного рішення продовжено повноваження ліквідатора АТ «Банк Золоті ворота» провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Паламарчуку Віталію Віталійовичу строком на один рік з 05 грудня 2018 року до 04 грудня 2019 року включно.
Продовжено повноваження ліквідатора АТ «Банк Велес» провідному професіоналу з питань врегулювання неплатоспроможності банків відділу організації процедур ліквідації неплатоспроможних банків департаменту управління активами Северину Юрію Петровичу строком на один рік з 11 грудня 2018 року до 10 грудня 2019 року включно.