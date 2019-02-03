Фонд гарантування вкладів завершив ліквідацію «Меліор банку»



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Виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ «Меліор банк» завершено

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб завершив ліквідацію «Меліор банку».

Про це йдеться в повідомленні фонду.

«Відповідно до приписів частини 3 статті 53 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» 01 лютого 2019 року до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань внесено запис № 12241110010054090 про проведення державної реєстрації припинення ПАТ «Меліор банк» (далі – ПАТ «Меліор банк») як юридичної особи, а, отже, ліквідація банку вважається завершеною, а сам банк ліквідованим», - йдеться у повідомленні.

Водночас, повідомляється, що документи до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення ПАТ «Меліор банк» як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань подано уповноваженою особою Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (далі – Фонд гарантування) на ліквідацію ПАТ «Меліор банк» 01 лютого 2019 року.

Відповідно до частини сьомої статті 26 Закону України «Про систему гарантування вкладів фізичних осіб» Фонд гарантування завершує виплату гарантованих сум відшкодування коштів за вкладами у день подання документів для внесення до ЄДР запису про ліквідацію банку як юридичної особи.

Таким чином, виплати гарантованих сум відшкодування коштів вкладникам ПАТ «Меліор банк» завершено, а повноваження Фонду гарантування як ліквідатора ПАТ «Меліор банк» припинено.



