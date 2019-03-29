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    Економіка та фінанси

    Фонд гарантування вкладів завершив ліквідацію «Терра Банку»

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    <p>&laquo;Терра Банк&raquo; працював на українському ринку з 1996 по 2014 роки</p> - Фонд гарантування вкладів завершив ліквідацію «Терра Банку»

    «Терра Банк» працював на українському ринку з 1996 по 2014 роки

    У Фонді повідомили про завершення виплат гарантованих відшкодувань вкладникам банку

    Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) завершив ліквідацію «Терра Банку», розпочату в лютому 2014 року.

    Про це йдеться в повідомленні прес-служби Фонду.

    «У четвер, 28 березня, уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію ПАТ «Терра Банк» подала документи до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», - зазначається у повідомленні.

    У Фонді гарантування також повідомили про завершення виплат гарантованих відшкодувань вкладникам банку. 

    Нагадаємо, що в серпні 2014 року ФГВФО ввів тимчасову адміністрацію в «Терра Банк», який працював на українському ринку з 1996 року.

    Раніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на рік ліквідацію «Вектор Банку».

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