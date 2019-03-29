Фонд гарантування вкладів завершив ліквідацію «Терра Банку»
-
Розсилка
«Терра Банк» працював на українському ринку з 1996 по 2014 роки
У Фонді повідомили про завершення виплат гарантованих відшкодувань вкладникам банку
Фонд гарантування вкладів фізичних осіб (ФГВФО) завершив ліквідацію «Терра Банку», розпочату в лютому 2014 року.
Про це йдеться в повідомленні прес-служби Фонду.
«У четвер, 28 березня, уповноважена особа ФГВФО на ліквідацію ПАТ «Терра Банк» подала документи до державного реєстратора юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань для державної реєстрації припинення банку як юридичної особи в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», - зазначається у повідомленні.
У Фонді гарантування також повідомили про завершення виплат гарантованих відшкодувань вкладникам банку.
Нагадаємо, що в серпні 2014 року ФГВФО ввів тимчасову адміністрацію в «Терра Банк», який працював на українському ринку з 1996 року.
Раніше Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продовжив на рік ліквідацію «Вектор Банку».