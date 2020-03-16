Форс-мажором є не карантин, а його наслідки, – Торгово-промислова палата України



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Карантин не є форс-мажором, - ТППУ

Торгово-промислова палата України пояснює, які документи потрібні для підтвердження форс-мажорних обставин

Торгово-промислова палата України заявила, що карантин не є форс-мажорною обставиною, форс-мажором можуть стати його наслідки.

Про це повідомляє Pravo.

Згідно з повідомленням, відповідно до законодавства України, підтвердження форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) на підставі загальних ситуацій або на підставі введених / діючих режимів не передбачено. Однак підтвердження форс-мажору в зв’язку з введенням карантину існує, але потрібно розуміти, чи призвело це до конкретних обмежувальних заходів і наслідків, які могли стати причиною неможливості виконання зобов’язань.

Підставою для підтвердження форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) є наявність одного або більше обставин, зазначених у ст.141 Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні», а також визначені сторонами за договором, контрактом, угодою, з типовим договором, законодавчими, відомчими і / або іншими нормативними актами, які вплинули на зобов’язання таким чином, що зробили неможливим його виконання в передбачений термін.

Тому, крім обставин конкретної ситуації, слід оцінити умови договору.

Умови договору, як правило, містять положення про форс-мажорні обставини з переліком фактів і правовими наслідками їх настання.

Наявність у переліку таких подій, як «епідемія», «надзвичайна ситуація», «обмежувальні дії влади» посилює позицію, але сторона все одно повинна довести, що коронавірус або заходи щодо боротьби з ним прийняті на рівні державної влади є форс-мажором.

Надані заявником документи для підтвердження форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) повинні свідчити про:

надзвичайність таких обставин;

непередбачуваність обставин;

невідворотність;

причинно-наслідковий зв’язок між обставиною / подією і неможливістю виконання заявником своїх конкретних зобов’язань.

Порядок посвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) встановлюється Регламентом посвідчення Торгово-промисловою палатою України та регіональними торгово-промисловими палатами форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) (далі – Регламент).

Не вважаються форс-мажорними обставинами (обставинами непереборної сили) в будь-якому випадку: фінансова та економічна криза, дефолт, зростання офіційного і комерційного курсів іноземної валюти до національної валюти, недотримання / порушення своїх обов’язків контрагентом боржника, відсутність на ринку потрібних для виконання зобов’язання товарів, відсутність у боржника необхідних коштів.

Стороні, яка посилається на форс-мажор, рекомендується звернутися до компетентного органу (ТПП) країни, де виникла форс-мажорна обставина, яке видає відповідний документ (сертифікат або свідоцтво), і пред’явити його контрагенту згідно з умовами договору.

Нагадаємо, в Чернівецькій області станом на 16 березня зафіксували два нових випадки зараження коронавірусом. Загалом, в Україні лабораторно підтверили 5 випадків COVID-19