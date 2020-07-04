Газ для України. Фахівці спрогнозували, що буде з цінами



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Аналітики прогнозують зростання ціни на газ через підвищення попиту до нового опалювального сезону

У 2020 році вартість імпортного палива вже знизилася вдвічі

У першому півріччі-2020 Україна помітно наростила імпорт газу, в тому числі завдяки зниженню цін на цей енергоресурс. Аналітики водночас розходяться в думках, якою буде ціна на імпортний газ для України до кінця літа. Причина – одні експерти впевнені, що «сезон низьких цін» влітку продовжиться, інші очікують, що він скоро закінчиться.

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин назвав найнижчу ціну – 80 доларів за 1000 куб. м газу. Це на 20% нижче, ніж зараз. За його словами, головна причина зниження – в Європі надлишок палива, всі сховища заповнені, та й в Україні через теплу зиму вийшла економія близько 25% ресурсу, або до 4 млрд куб. м.

А віцепрезидент УСПП Віктор Скаршевський впевнений, що нинішні ціни – близько 100 доларів за тисячу кубів – збережуться.

«У 2020 році ціна імпортного газу знизилася вдвічі – зі 196 доларів за 1 тис. куб. м в грудні 2019 року до 98 доларів за 1 тис. куб. м у травні 2020 року. Враховуючи накопичені запаси газу в Європі (сховища заповнені на 69%) і економічну рецесію, що триває, ціни на газ у III кварталі будуть на рівні 100 доларів за 1 тис. куб. м», – аргументував Скаршевський.

Втім, не всі аналітики такі оптимістичні. Зокрема, керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин прогнозує зростання ціни на газ через підвищення попиту до нового опалювального сезону.

«З огляду на перехід до наповнення запасів для нового опалювального сезону, а також відновлення нафтових цін, очікуємо підвищення цін до 140 доларів», – говорить Шевчишин.

Голова Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський підрахував, що середня ціна може становити 130-135 доларів.

Нагадаємо, ціна газу для населення буде відштовхуватися від хабів TTF, NCG або Бамгартен плюс доставка.

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Джерело: Сегодня