У Європі пояснили критерії для відкриття кордонів



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Для українських туристів вже відкрили кордони п’ять країн, а саме – Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія

Відсутність будь-якої країни в списку не означає повної заборони на поїздки її жителів в країни Європи

У Європейському союзі пояснили критерії при складанні рекомендацій щодо зняття обмежень на поїздки в треті країни. Про це повідомляє представник Єврокомісії.

За його словами, реалізація рекомендацій щодо відкриття кордонів не здійснюється автоматично і вимагає додаткової оцінки. Так, при визначенні списку країн враховувалися такі показники, як число нових випадків зараження, тенденція на стабілізацію або спад захворюваності. Також враховувалися можливості щодо протистояння Covid-19, наприклад, тестування, відстеження контактів, лікування і надання статистики.

Для першого списку число нових випадків зараження коронавірусом не повинно було перевищувати середньоєвропейський показник на 100 тисяч чоловік населення за останні 14 днів по ситуації на 15 червня.

Водночас у Єврокомісії нагадали, що як мінімум кожні два тижні Рада буде переглядати список, виходячи з розвитку ситуації. Представник Єврокомісії також підкреслив, що відсутність будь-якої країни в списку не означає повної заборони на поїздки її жителів в країни Європи.

З 1 липня Європа відкрила зовнішні кордони для туристів декількох країн. Міністр інфраструктури Владислав Криклій повідомив, що для українських туристів вже відкрили кордони п’ять країн, а саме – Туреччина, Єгипет, Албанія, Хорватія та Чорногорія.

Згідно з повідомленням Єврокомісії, з середи європейські країни повинні були поступово почати знімати обмеження на поїздки для жителів 14 держав. Серед них виявилися Алжир, Австралія, Канада, Грузія, Японія, Чорногорія, Марокко, Нова Зеландія, Руанда, Сербія, Південна Корея, Таїланд, Туніс і Уругвай.

До слова, Європейський союз продовжив заборону на несуттєві поїздки українців, проте є винятки. Рада ЄС визначила категорії громадян третіх країн, які все-таки зможуть потрапити до Європи.

Зазначимо, напередодні ЄС опублікував список з 14 країн, громадяни яких можуть відвідувати країни Євросоюзу без обмежень з 1 липня.

Також 1 липня п’ять країн відкрили свої кордони для українських туристів.