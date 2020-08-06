Гендиректор «Укртрансгазу» залишив посаду



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Сергій Олексієнко очолив компанію у березні 2019 року очолив компанію, про причини звільнення не повідомляється

З 6 серпня повноваження гендиректора компанії тимчасово виконує перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома

Генеральний директор АТ «Укртрансгаз» Сергій Олексієнко залишив посаду. Про це повідомила пресслужба компанії.

За інформацією пресслужби, з четверга, 6 серпня, повноваження гендиректора компанії тимчасово виконує перший заступник голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Перелома.

«Ми щиро вдячні Сергію за значний внесок, що він зробив за роки роботи в «Укртрансгазі» та «Нафтогазі». За цей час компанія пройшла через масштабну трансформацію, зміцнила свою репутацію та стала повноправним гравцем на газовому ринку Європи», - зазначив голова правління НАК Андрій Коболєв, якого цитує пресслужба.

Олексієнко кілька років працював головним радником глави «Нафтогазу», в 2007 році увійшов до складу правління «Укртрансгазу», у березні 2019 року очолив компанію.

«Для мене особисто робота в Укртрансгазі була великим викликом та джерелом натхнення, часто за межами того, що я вважав фізично можливим. Я дуже ціную підтримку компанії та вдячний колективу, де перетнувся з професіоналами, відданими своїй справі», - зазначив Сергій Олексієнко.

«Укртрансгаз», 100% акцій якого належать НАК «Нафтогаз України», експлуатує 12 підземних сховищ газу країни.

Як повідомлялося, наприкінці липня «Нафтогаз» отримав арештовані акції компанії, якою володів «Газпром». Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передала «Укртрансгазу» акції компанії «Газтранзит» (частка 40,2%), що належала «Газпрому».