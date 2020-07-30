«Нафтогаз» отримав арештовані акції компанії, якою володів «Газпром»



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Відтепер надходження від управління арештованими акціями «Газтранзиту» перераховуватимуться до державного бюджету

АРМА передала «Укртрансгазу» акції компанії «Газтранзит» (частка 40,2%)

Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) передала «Укртрансгазу» акції компанії «Газтранзит» (частка 40,2%), що належала «Газпрому». Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що Агентство зіштовхнулось зі значним опором та протидією з боку власника і пов’язаних з ним осіб, які своїми діями намагались завадити передачі акцій.

«Завдяки злагодженим діям АРМА, НАБУ та САП, арештовані акції передано обраному за результатами конкурсного відбору управителю АТ «Укртрансгаз», яке отримало право управляти арештованими акціями, про що внесено відповідні зміни до системи депозитарного обліку цінних паперів», - йдеться у повідомленні.

Відтепер надходження від управління арештованими акціями «Газтранзиту» перераховуватимуться до державного бюджету.

Нагадаємо, у 2016 році АМКУ оштрафував «Газпром» на понад 85 млрд грн за зловживання монопольним становищем на ринку послуг з транзиту природного газу магістральними трубопроводами територією України.

У 2017 році суд зобов’язав «Газпром» виплатити в держбюждет України понад 171 млрд грн за порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Відтак, 40,2% акцій «Газпрому» в «Газтранзиті» продали 29 січня 2019 року на фондовій біржі ПФТС за ціною 41 млн грн.

Раніше 40,2% «Газтранзиту» належали «Нафтогазу», 19,5% – турецькому «Турусгазу», а ще 40,2% – російському «Газпрому».