Гепатит С у в'язницях: Центр охорони здоров’я завищував ціни на ліки

ЦОЗ Державної кримінально-виконавчої служби закупив ліки, не володіючи даними щодо точної кількості хворих

Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України у 2018 році завищував ціни на ліки проти гепатиту С і не орієнтувався у кількості хворих, для яких закуповувалися ці ліки.

Про це йдеться в акті Рахункової палати «Про результати аудиту ефективності використання коштів державного бюджету, спрямованих державній установі «Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України» за період 2018 – перше півріччя 2020, який опублікувала експертна організація StateWatch.

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У 2018 році Центр охорони здоров’я закупив ліки від вірусного гепатиту С, офіційно не володіючи даними щодо точної кількості хворих. Співробітники Центру провели орієнтовний підрахунок хворих, зважаючи на загальні дані захворюваності населення України, та замовили ліків на 83 млн грн без розуміння реальної потреби ув’язнених у цих ліках.

«Розрахунок потреби у препаратах для лікування вірусного гепатиту С не можна вважати переконливим, оскільки цей розрахунок базується на методиці, в основу якої покладено припущення щодо можливої кількості хворих на вірусний гепатит С, яка може змінюватися під дією суб’єктивного фактору», – вважають аудитори.

Рахункова палата також звернула увагу на те, що Центр охорони здоров’я проводив тендер із закупівлі ліків від гепатиту за завищеними цінами у порівнянні із Реєстром оптово-відпускних цін на лікарські засоби Міністерства охорони здоров’я. Потреба у закупівлі була завищена на 53,7 млн грн.

«Визначена ЦОЗ ДКВС вартість за одиницю виміру препарату софосбувір/ледіпасфір, 1 табл. (400/90) 389,6 тис. грн виявилася завищеною на 170,4 тис. грн, або на 77,8 %», – уточнюють аудитори.

Оплата цих і низки інших препаратів також відбулась із порушенням процедур. Аудитори наводять докази того, що у грудні 2018 році ЦОЗ безпідставно надавав стовідсоткову передоплату приватній компанії на суму 4,7 млн грн за поставку ліків, утворюючи дебіторську заборгованість в останні дні бюджетного року. Таким чином, ЦОЗ отримав ці препарати тільки у червні наступного 2019 року.

Проблеми зі звітністю ЦОЗ перед Мін’юстом, відсутність чітких показників ефективності і завдань не залишаються на папері, а негативно впливають на здоров’я та життя ув’язнених, наголошують у StateWatch.

Раніше у StateWatch звернули увагу на те, що реформа охорони здоров’я у пенітенціарній системі, яка мала закінчитись у 2020 році, до сих пір продовжується без чітких індикаторів результатів.

Нагадаємо, що чотири роки тому уряд створив Центр охорони здоров’я Державної кримінально-виконавчої служби України з метою забезпечення надання якісних медичних послуг засудженим та особам, узятим під варту. Концепція Кабміну щодо реформи пенітенціарної системи, зокрема, передбачала запровадити заходи для планової передачі функції надання медичної допомоги засудженим та особам, узятим під варту, від Мін’юсту до МОЗ.