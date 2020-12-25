Пенсійний фонд перерахував «карантинні» 8 тисяч гривень 350 тисячам осіб

триває прийом заявок на отримання 8000 грн одноразової допомоги від держави

Наразі триває прийом заявок на отримання 8000 грн одноразової допомоги від держави

ПФУ 22 грудня розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам

Пенсійний фонд перерахував 2,8 млрд грн для виплати разової фінансової допомоги в розмірі 8 тисяч гривень для 354,69 тисяч осіб.

Про це повідомляється на сайті Пенсійного фонду.

Як повідомлялося, 14 грудня Кабінет міністрів через портал «Дія» почав збирати заявки від найманих працівників та фізосіб-підприємців, діяльність яких буде заборонена в період посиленого карантину в січні. Ці заявки стосуються отримання 8 тис. грн одноразової допомоги.

22 грудня Пенсійний фонд України розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам в розмірі 8000 гривень.

До відома, строк подачі заявок на виплати ФОПам та найманим працівникам по 8 тисяч гривень компенсації за карантин продовжили з 21 до 31 грудня. Компенсацію можуть отримати ті, чий основний вид діяльності потрапив до переліку КВЕД, який затвердив Кабмін.

Зазначимо що до кінця року не всі ФОПи отримають виплати: Пенсійний фонд назвав причину.