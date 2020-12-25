Пенсійний фонд перерахував «карантинні» 8 тисяч гривень 350 тисячам осіб

Пенсійний фонд перерахував «карантинні» 8 тисяч гривень 350 тисячам осібграфіка
ПФУ 22 грудня розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам
Пенсійний фонд перерахував 2,8 млрд грн для виплати разової фінансової допомоги в розмірі 8 тисяч гривень для 354,69 тисяч осіб.
Про це повідомляється на сайті Пенсійного фонду.
Як повідомлялося, 14 грудня Кабінет міністрів через портал «Дія» почав збирати заявки від найманих працівників та фізосіб-підприємців, діяльність яких буде заборонена в період посиленого карантину в січні. Ці заявки стосуються отримання 8 тис. грн одноразової допомоги.
22 грудня Пенсійний фонд України розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам в розмірі 8000 гривень.
До відома, строк подачі заявок на виплати ФОПам та найманим працівникам по 8 тисяч гривень компенсації за карантин продовжили з 21 до 31 грудня. Компенсацію можуть отримати ті, чий основний вид діяльності потрапив до переліку КВЕД, який затвердив Кабмін.
Зазначимо що до кінця року не всі ФОПи отримають виплати: Пенсійний фонд назвав причину.
Читайте також: