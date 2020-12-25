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    Економіка та фінанси

    Пенсійний фонд перерахував «карантинні» 8 тисяч гривень 350 тисячам осіб

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    Наразі&nbsp;<span>триває прийом заявок на отримання 8000 грн одноразової допомоги від держави</span> - Пенсійний фонд перерахував «карантинні» 8 тисяч гривень 350 тисячам осіб
    Наразі триває прийом заявок на отримання 8000 грн одноразової допомоги від держави
    Фото з відкритих джерел

    ПФУ 22 грудня розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам

    Пенсійний фонд перерахував 2,8 млрд грн для виплати разової фінансової допомоги в розмірі 8 тисяч гривень для 354,69 тисяч осіб.

    Про це повідомляється на сайті Пенсійного фонду.

    Як повідомлялося, 14 грудня Кабінет міністрів через портал «Дія» почав збирати заявки від найманих працівників та фізосіб-підприємців, діяльність яких буде заборонена в період посиленого карантину в січні. Ці заявки стосуються отримання 8 тис. грн одноразової допомоги.

    22 грудня Пенсійний фонд України розпочав фінансування одноразової матеріальної допомоги фізичним особам-підприємцям та найманим працівникам в розмірі 8000 гривень. 

    До відома, строк подачі заявок на виплати ФОПам та найманим працівникам по 8 тисяч гривень компенсації за карантин продовжили з 21 до 31 грудня. Компенсацію можуть отримати ті, чий основний вид діяльності потрапив до переліку КВЕД, який затвердив Кабмін.

    Зазначимо що до кінця року не всі ФОПи отримають виплати: Пенсійний фонд назвав причину. 

     

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    Теги: Кабмін бізнес фінансування карантин Пенсійний фонд
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