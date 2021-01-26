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    Думки вголос

    Терориста Прилєпіна, який вихвалявся вбивствами на Донбасі, фінансує власник українських обленерго Бабаков

    • Ігор Ейдман

      Соціолог

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    Кров убитих на Донбасі українців оплачена Бабаковим українськими ж грошима - Терориста Прилєпіна, який вихвалявся вбивствами на Донбасі, фінансує власник українських обленерго Бабаков
    Кров убитих на Донбасі українців оплачена Бабаковим українськими ж грошима

    Бабаков оплачує вбивства українців з доходів, які йому приносить його ж український бізнес

    Мовою оригіналу

    Кто враг?

    Знаете, кто финансирует партию террориста Прилепина, похваляющегося убийствами украинцев в Донбассе? Его первый заместитель и главный спонсор – крупнейший украинский собственник, олигарх А. Бабаков. Он контролирует около трети рынка передачи электроэнергии в Украине. Ему принадлежат пятизвездочные гостиницы в Киеве и оккупированном Крыму.

    По мнению научного сотрудника «Атлантического совета» Андерса Аслунда, то, что Бабаков владеет 11-ю из 24-х украинских облэнерго – огромная брешь в энергетической безопасности Украины.

    Вести прибыльный бизнес в Украине Бабакову не мешает даже то, что он – специальный представитель Путина по связям с соотечественниками за рубежом (читай, по вербовке пятой колоны).

    Прилепинцы убивают украинцев. А Бабаков оплачивает эти убийства из доходов от основного своего, украинского же бизнеса. Чудовищно, кровь убитых в Донбассе украинцев оплачена (в том числе) их же деньгами.

    Невозможно представить, чтобы помощник Гитлера, «кошелек» нацистов вел бизнес во время войны в Великобритании или США. У спонсора убийц и путинского агента (официального) Бабакова давно пора конфисковать всю собственность в Украине. Однако ни при прежнем, ни при нынешнем президенте власти на это не пошли. Не хотят обижать «классово близкого»? Или просто Бабаков вовремя заносит куда надо?

    К сожалению, нет и какой-то общественной активности по этому поводу, пикетов около принадлежащих ему объектов и т.д. (если я просто не знаю об этом, просветите, пожалуйста).

    =============

    Приложение: из программы партии Прилепина-Бабакова «За Родину!»:

    «Мы провозглашаем, что российское государство будет делать всё возможное для уничтожения русофобского и националистического режима на Украине.

    Украинское государство с таким правящим режимом Россию не устраивает. Мы будем бороться до полного его поражения. Наша задача состоит в дезинтеграции этого государства и добровольном вхождении украинских областей с преимущественно русскоязычным и русским населением в состав России. Только в рамках общей государственности Украина способна на глобальные победы и достижения.

    Мы обращаемся ко всем нашим соотечественникам на Украине: «У нас общее будущее». Мы также обращаемся ко всем нашим братьям и сестрам в Прибалтике, Закавказье, Средней Азии, Молдавии. Нас ждут великие дела! Формы политического сотворчества — обсудим совместно».

    Джерело: блог Ігора Ейдмана

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів.
    Теги: Росія бойовики на Донбасі Путін
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