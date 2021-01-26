Терориста Прилєпіна, який вихвалявся вбивствами на Донбасі, фінансує власник українських обленерго Бабаков

Бабаков оплачує вбивства українців з доходів, які йому приносить його ж український бізнес

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Кто враг?

Знаете, кто финансирует партию террориста Прилепина, похваляющегося убийствами украинцев в Донбассе? Его первый заместитель и главный спонсор – крупнейший украинский собственник, олигарх А. Бабаков. Он контролирует около трети рынка передачи электроэнергии в Украине. Ему принадлежат пятизвездочные гостиницы в Киеве и оккупированном Крыму.

По мнению научного сотрудника «Атлантического совета» Андерса Аслунда, то, что Бабаков владеет 11-ю из 24-х украинских облэнерго – огромная брешь в энергетической безопасности Украины.

Вести прибыльный бизнес в Украине Бабакову не мешает даже то, что он – специальный представитель Путина по связям с соотечественниками за рубежом (читай, по вербовке пятой колоны).

Прилепинцы убивают украинцев. А Бабаков оплачивает эти убийства из доходов от основного своего, украинского же бизнеса. Чудовищно, кровь убитых в Донбассе украинцев оплачена (в том числе) их же деньгами.

Невозможно представить, чтобы помощник Гитлера, «кошелек» нацистов вел бизнес во время войны в Великобритании или США. У спонсора убийц и путинского агента (официального) Бабакова давно пора конфисковать всю собственность в Украине. Однако ни при прежнем, ни при нынешнем президенте власти на это не пошли. Не хотят обижать «классово близкого»? Или просто Бабаков вовремя заносит куда надо?

К сожалению, нет и какой-то общественной активности по этому поводу, пикетов около принадлежащих ему объектов и т.д. (если я просто не знаю об этом, просветите, пожалуйста).

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Приложение: из программы партии Прилепина-Бабакова «За Родину!»:

«Мы провозглашаем, что российское государство будет делать всё возможное для уничтожения русофобского и националистического режима на Украине.

Украинское государство с таким правящим режимом Россию не устраивает. Мы будем бороться до полного его поражения. Наша задача состоит в дезинтеграции этого государства и добровольном вхождении украинских областей с преимущественно русскоязычным и русским населением в состав России. Только в рамках общей государственности Украина способна на глобальные победы и достижения.

Мы обращаемся ко всем нашим соотечественникам на Украине: «У нас общее будущее». Мы также обращаемся ко всем нашим братьям и сестрам в Прибалтике, Закавказье, Средней Азии, Молдавии. Нас ждут великие дела! Формы политического сотворчества — обсудим совместно».

Джерело: блог Ігора Ейдмана

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