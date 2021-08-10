Голова ДФС розповів про роботу фіскалів у 2021 році

Мельник виділяє дві глобальні проблеми для розвитку підприємництва – великий тіньовий сектор економіки та застаріла і неефективна модель роботи органів економічної безпеки

«Виявили 100 незаконних виробництв, вилучили продукції на майже 2,5 млрд гривень», – Вадим Мельник

У Державній фіскальній службі оцінили масштаби боротьби з тіньовим ринком підакцизної продукції за 2021 рік. Протягом перших 7 місяців цього року співробітники ДФС виявили 100 незаконних виробництв товарів підакцизної групи та вилучили з незаконного обігу близько 2,5 млрд гривень контрафакту.

Про це виданню «Фокус« розповів голова ДФС Вадим Мельник.

«Своїх покупців не знайшли майже 2 млн тонн контрафактного спирту та 560 тонн лікеро-горілчаних виробів, які разом коштували майже півмільярда гривень. Вилучили більше 40 тис. тонн незаконно виготовлених паливно-мастильних матеріалів, відтак тіньовики цієї галузі недорахувалися 1,2 млрд грн прибутку. Не дійшли до точок продажу майже 13,6 млн пачок контрафактних цигарок на суму 720 млн грн», – уточнює результати роботи правоохоронців Вадим Мельник.

У ДФС виділяють дві глобальні проблеми для розвитку підприємництва в Україні – великий тіньовий сектор економіки та застаріла і неефективна модель роботи органів економічної безпеки. Задля боротьби з цими негативними явищами, ДФС впроваджує сучасні методи роботи з аналітичними даними, а також підсилює комунікацію з представниками легального бізнесу.

За словами посадовця, обидві сторони цього діалогу – і державні органи, і легальний бізнес – прагнуть подолати тіньовий сектор.

«Ми змінили парадигму, в якій працювала Державна фіскальна служба, і створили новий комунікаційний формат, який назвали Офіс ефективної взаємодії з бізнесом. Він забезпечує консолідовану співпрацю між ДФС та бізнес-спільнотами, і це – також внесок у боротьбу з тіньовими ринками.

Наприклад, ми пришвидшили механізм отримання та розгляду звернень від бізнесу. За необхідності самі звертаємося до підприємців, роз"яснюємо причини силового втручання в їхню діяльність, обґрунтовуємо законність. І непорозуміння зникає. Після такої комунікації підприємці висловлюють готовність співпрацювати, – стверджує Мельник.

Створення Офісу ефективної взаємодії з бізнесом при Державній фіскальній службі підтримало близько 20 бізнес-спільнот та асоціацій.

«Подальші спільні кроки держави і бізнесу мають призвести до підвищення рівня економічної безпеки, розширення та зростання легального бізнесу, більш ефективного наповнення бюджету, відкриття нових ринків. Але перші й найважливіші з цих кроків – координація, співпраця, діалог. Ми вже їх зробили і продовжуємо впевнено рухатись цим шляхом», – підсумовує голова ДФС Вадим Мельник.