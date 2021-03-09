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    Економіка та фінанси

    Голова ДФС заявив, що боротьба зі злочинами в економічній сфері не повинна залежати від ліквідації служби

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    Кабінет міністрів затвердив кандидатуру Вадима Мельника на посаді голови Державної фіскальної служби України у грудні минулого року - Голова ДФС заявив, що боротьба зі злочинами в економічній сфері не повинна залежати від ліквідації служби
    Кабінет міністрів затвердив кандидатуру Вадима Мельника на посаді голови Державної фіскальної служби України у грудні минулого року

    У ліквідаційно-адаптаційний період важливо не призвести до паралічу підрозділів, відповідальних за боротьбу з економічними злочинами, наголосив Мельник

    Державна фіскальна служба, де працевлаштовано майже 4600 осіб, мала бути ліквідована ще торік, але процес відтерміновується. Ліквідаційна процедура повністю залежить від перебігу створення нового органу – Бюро економічної безпеки. А старт БЕБУ передбачається після підписання відповідного закону президентом. Про повноцінну діяльність Бюро наразі не йдеться - відсутня належна база та штат.

    «Боротьба зі злочинами в економічній сфері не повинна бути перервана, тобто нам необхідно обов'язково, щоб функції по забезпеченню економічної безпеки держави не перервались, а відразу почали виконуватись іншим новоствореним органом», – відзначив в інтерв'ю РБК-Україна голова ДФС Вадим Мельник.

    У ліквідаційно-адаптаційний період важливо не призвести до паралічу підрозділів, відповідальних за боротьбу з економічними злочинами, наголошує Мельник.

    «Є інші правоохоронні органи, які теж можуть фіксувати правопорушення у сфері економічної безпеки, а органи прокуратури тимчасово визначатимуть за ними підслідність у таких справах», – вважає очільник ДФС.

    Нагадаємо, Кабінет міністрів затвердив кандидатуру Вадима Мельника на посаді голови Державної фіскальної служби України у грудні минулого року.

    До того часу Мельник працював заступником начальника Головного слідчого управління фінрозслідувань ДФС, а пізніше – очолював це управління.

    Теги: ДФС кримінал фіскальна служба
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