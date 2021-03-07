В центрі Одеси сталася стрілянина, є поранені

Внаслідок стрілянини троє людей отримали непроникаючі поранення

В Одесі між компаніями молодих людей сталася бійка, під час якої один з учасників відкрив вогонь із травматичної зброї. Внаслідок стрілянини поранення отримали троє людей. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП в Одеській області.

Повідомлення про те, що на вулиці Катериненській сталася стрілянина, надійшло до поліції сьогодні вранці.

Виїздом на місце події правоохоронці встановили, що між двома компаніями молодиків відбулася бійка, під час якої один із її учасників, 1989 року народження, розпочав стрілянину з травматичної зброї. Непроникаючі поранення отримали троє осіб. Медичну допомогу їм надали на місці.

Як зазначили в поліції, відомості за цим фактом внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.4 ст.296 Кримінального кодексу України. Зараз учасники інциденту надають пояснення у відділі поліції. Повні обставини події встановлюються.

Нагадаємо, 18 вересня 2020 року, у центрі Одеси сталася стрілянина в ресторані.