Голова «Нафтогазу України» увійшов до правління компанії з російським капіталом

Андрій Коболєв обраний членом наглядової ради «Київстару»

Членом наглядової ради телекомунікаційної компанії «Київстар» терміном на три роки обрано голову правління НАК «Нафтогаз України» Андрія Коболєва. Про це повідомляє «Цензор» з посиланням на дані системи розкриття інформації Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Відповідне рішення було прийнято на зборах акціонерів 31 грудня 2020 року, окрім Коболєва, членами наглядової ради «Київстару» обрали голову ради директорів Darnitsa Group Дмитра Шимківа і співзасновника інвестфонду Diligent Capital Partners Данила Паська. Цим же рішенням було продовжено повноваження інших членів наглядової ради: Олександра Казбегі (головний директор групи по стратегії «Беон Лтд.»), Серкан Окандана (головний фінансовий директор групи «Беон Лтд.»), Каана Терзіоглу (головний виконавчий директор групи «Беон Лтд .»), Серджіо Херреро Ногуера (головний виконавчий директор групи «Беон Лтд.»). Голова наглядової ради буде обраний її членами більшістю голосів.

Група Veon (раніше - VimpelCom Ltd.) є акціонером найбільшого українського оператора мобільного зв'язку «Київстар», а також володіє активами в Росії («Вимпелком», надає послуги під брендом «Білайн»), Казахстані, Киргизії, Узбекистані, Вірменії, Грузії, Таджикистані, Алжирі, Пакистані та Бангладеш. Найбільшим акціонером Veon є LetterOne, що входить в «Альфа-груп» російського бізнесмена Михайла Фрідмана, Олексія Кузьмичова і Германа Хана – їй належить 47,9% акцій. Фрідману і партнерам в Україні також належить «Альфа-Банк».

У червні 2020 року Михайло Фрідман збільшив свою опосередковану участь в статутному капіталі «Альфа-Банку» до 32,86% (з 31,48% - на 1 січня 2020 року), Герман Хан – до 21% (з 20,09%) , Олексій Кузьмічов – до 16,32% (15,64%) і Петро Авен - до 12,4% (з 11,88%). На сайті НБУ бенефіціарами "Альфа-банку" Фрідман і Хан вказані як громадяни Ізраїлю, Кузмичев і Авен – Росії, тоді як на сайті російського "Альфа Банку" всі чотири його бенефіціара вказані як громадяни Росії.

Раніше повідомлялось про те, що Комісією з цінних паперів та бірж США проводилось розслідування щодо виплати структурами Vimpelcom хабарів дочці покійного президента Узбекістану Іслама Карімова у обмін на сприяння в створенні мобільної мережі в цій країні. У підсумку компаніябула змушена виплатити $795 млн штрафу.