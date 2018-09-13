Головою наглядової ради «Укргазбанку» став громадянин Великої Британії



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Фото FB shrenik.davda Шренік Давда

Шевальов переведений на посаду члена наглядової ради

Головою наглядової ради Укргазбанку став громадянин Великої Британії Шренік Давда (Shrenik Davda) замість Артема Шевальова.

Про це йдеться в повідомленні банку в системі розкриття інформації НКЦПФР, передає «Інтерфакс-Україна».

Згідно з повідомленням, відповідне рішення прийняли акціонери банку на загальних зборах 11 вересня.

Давда раніше був незалежним членом наглядової ради «Укргазбанку», є партнером NECP LLP і членом консультативної ради Inspired Mobile Ltd.

Шевальов переведений на посаду члена наглядової ради.

Крім того, акціонери ввели до складу наглядової ради Юрія Блащука та Оксану Волочко замість Юлії Пашко та Юрія Драганчука.

Блащук також є членом наглядової ради «Українського банку реконструкції та розвитку» і FinComBank S.A (Молдова).

Волочко в 2015-2016 роках була директором з розвитку корпоративного бізнесу «Райффайзен Банку Аваль».

АБ «Укргазбанк» засновано в 1993 році. Станом на 1 січня 2018 року держава в особі Мінфіну володіла 94,94% його акцій.

Згідно з даними НБУ, на 1 червня 2018 року Укргазбанк за розміром чистих активів посідав 4-е місце (79,370 млрд грн) серед 84 банків, що діяли в країні.