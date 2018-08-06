Готівковий курс валют 6 серпня: гривня невпинно падає

Курс долара на міжбанку в продажу підвищився на 9 копійок

Національний банк України на 6 серпня 2018 року знизив курс гривні більш ніж на 8 копійок - до 27,09 гривні за долар - порівняно з попереднім банківським днем.

Про це повідомляє сайт НБУ.

НБУ встановив офіційні курси валют на такому рівні:

- 100 доларів США - 2709,2701 гривні (+8,0834);

- 100 євро - 3139,5022 гривні (+1,5336);

Курс долара на міжбанку в продажу підвищився на 9 копійок - до 27,13 грн/долар, курс покупки також зріс на 9 копійок - до 27,10 грн/долар.

У НБУ пояснили подешевшання гривні перерахуванням компаніями дивідендів за кордон і виходом нерезидентів із облігацій внутрішньої державної позики.

Нагадаємо, НБУ 1 серпня почав публікувати курс гривні до долара окремо від решти валют. Оновлений офіційний курс гривні до долара США публікується на 2:00 раніше - в 16:00, а о 18:00 з'являється офіційний курс гривні до євро і до інших іноземних валют та банківських металів. Нацбанк публікує офіційний курс гривні на поточний день, так і на наступний.