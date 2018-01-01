Гривня продовжує втрачати позиції на міжбанку

Сьогодні національна валюта втратила на міжбанку ще 9 копійок щодо долара США

На торгах на міжбанківському валютному ринку 16 січня гривня продовжує втрачати позиції, послабившись ще на 9 копійок щодо долара США. [READ_MORE] За даними сайта «Мінфін», сесія розпочалася з падіння національної валюти. «Торги по долару почалися зі зростання попиту на тлі низької пропозиції. Це черговий раз смикає курс.



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Сьогодні національна валюта втратила на міжбанку ще 9 копійок щодо долара США

На торгах на міжбанківському валютному ринку 16 січня гривня продовжує втрачати позиції, послабившись ще на 9 копійок щодо долара США.

За даними сайта «Мінфін», сесія розпочалася з падіння національної валюти. «Торги по долару почалися зі зростання попиту на тлі низької пропозиції. Це черговий раз смикає курс. Великі оператори-продавці не поспішають укладати угоди, вичікуючи оптимально високих котирувань. На 11:00 зареєстровано 52 угоди на суму 22,86 мільйона доларів за середньозваженомим курсом 28,6574», – інформують фахівці про перші результати торгів.

15 січня за підсумками торгів Національний банк України встановив на 16 січня курс 28 гривень 56,76 копійки за долар. У період новорічних свят, до 3 січня включно діяв курс, встановлений на останніх торгах 2017 року – 28 гривень 6 копійок за долар.

Раніше Нацбанк повідомляв, що дію тимчасових чинників, які призвели до здешевлення гривні на початку поточного року, може бути нівельовано протягом року завдяки сприятливій ціновій кон'юнктурі для товарів вітчизняного експорту.