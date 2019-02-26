Гройсман назвав умову зниження ціни на газ у 2–4 рази



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман

Глава уряду заявив, що Україна раніше втратила можливості стати енергонезалежною державою

Кабінет міністрів готовий знизити ціну на газ для населення в 2 або в 4 рази в разі, якщо це не буде суперечити міжнародним домовленостям України з Міжнародним валютним фондом та ЄС.

Про це прем'єр заявив в Києві під час Українського енергетичного форуму, передає УНІАН.

«Чи можливо без наслідків для національної економіки, без економічного колапсу, чи можливо сьогодні знизити в два, три або чотири рази ціну на газ в країні? Я прошу вас, як професійних людей, обговорити цю тему, і глибоко впевнений в тому, якщо ви знайдете рішення, що це можливо, і це буде повністю збігатися з нашими домовленостями з ЄС, Світовим банком та МВФ, - то я беру на себе зобов'язання це професійне рішення, яке буде знайдено, реалізувати, буквально, завтра», - сказав Гройсман.

«Але якщо [рішення] немає, то я думаю, що ми повинні дуже голосно говорити про реалістичність, або це просто шалений популізм, який ми проживали не один рік, оскільки більшість учасників ринку не мали доступу до надр, вони були закриті, і фактично ми втратили десятиліття, втратили можливості стати енергонезалежною державою», - додав прем'єр.

Кабмін на засіданні 19 жовтня ухвалив рішення з 1 листопада 2018 року підвищити ціни на газ для населення на 23,5%, щоб Україна могла отримати кредит МВФ.

Гройсман заявив, що більше року тривали перемовини МВФ з метою зняти питання підвищення цін на газ для населення з порядку денного. Кредитори висували вимогу прирівняти ціни на газ для населення до рівня промисловості.

За таких умов платіжка пересічного українця за опалення мала б зрости на 60%. Уряд на це не погоджувався, наводивши основний аргумент, що доходи українців поки що не дозволяють платити ринкову ціну на газ.

Після рішення уряду про підвищення ціни на газ МВФ оприлюднив заяву, згідно з якою Міжнародний валютний фонд і Україна досягли угоди про нову 14-місячну програму підтримки економічної політики stand-by (SBA), яка замінить програму розширеного фінансування (EFF), що завершується у березні 2019 року.

Читайте також:



