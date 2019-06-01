Гройсман: програма МВФ – оптимальна й ефективна, але вибори нас призупинили



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Прем’єр-міністр України Володимир Гройсман

За словами прем’єра, Укрїна не може подолати виклики, які стоять перед нами, не користуючись підтримкою міжнародних партнерів

Завдання Кабміну й особисто прем’єр-міністра – підтримати стабільність та економічне зростання попри виборчий період і зумовлену цим вимушену паузу в діалозі з міжнародними партнерами.

Про це в ефірі телеканалу «Інтер» сказав прем’єр-міністр України Володимир Гройсман, повідомляє Урядовий портал.

Глава уряду також не виключив, що сценарії розвитку держави будуть закладені в подальшу програму співпраці з міжнародними партнерами, передусім, Міжнародним валютним фондом, місія якого працювала в Україні останні два тижні.

«Сьогодні ми не зможемо подолати виклики, які стоять перед нами, не користуючись підтримкою міжнародних партнерів. Подобається це комусь чи ні. І я хочу сказати, що МВФ готовий працювати з Україною. Думаю, у нас буде програма, доповнена серйозними питаннями. Програма, яку ми виконуємо зараз, – оптимальна й ефективна, але вибори нас призупинили. Проте ми в повній взаємодії», - зазначив Гройсман.

Нагадаємо, цього тижня експерти місії Міжнародного валютного фонду завершили свою роботу в Україні: рішення про транш не прийнято.

Перед цим місія МВФ провела зустріч з президентом України Володимиром Зеленським та головою Державної податкової служби.

Також стало відомо, що МВФ планує відновити співпрацю з Україною після формування нового уряду та проведення виборів до парламенту. Тоді ж фонд може ухвалити рішення про виділення нового траншу кредиту на 1,3 мільярда доларів.