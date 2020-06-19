Коболєв прогнозує, що цьогоріч запаси газу в сховищах стануть рекордними



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«Нафтогаз» активно працює над тим, щоб наростити обсяг зберігання іноземними компаніями газу в українських сховищах

Станом на червень обсяг у сховищах наближається до 19 млрд куб. м

Запаси газу в українських підземних сховищах (ПСГ) в червні становлять близько 19 млрд куб. м, а до початку нового опалювального сезону можуть досягти рекордних показників.

Про це 18 червня заявив голова правління НАК «Нафтогаз України» Андрій Коболєв.

«Ми активно працюємо над тим, щоб наростити обсяг зберігання іноземними компаніями газу в українських сховищах. Власне кажучи, це зараз і відбувається. Станом на червень обсяг у сховищах наближається до 19 млрд куб. м, що є порівняно позитивним показником. Ми сподіваємося вийти на новий рекорд наприкінці цього сезону закачування», - сказав він.

Своєю чергою, головний виконавчий директор «Нафтогазу» Отто Ватерландер заявив, що компанія планує знову почати видобуток вуглеводнів на шельфі Чорного моря із залученням інвесторів.

«У нас є амбіція перейти в Чорне море, ми впевнені, що там великі ресурси», - сказав він.

Ватерландер зазначив, що раніше компанія здійснювала видобуток на чорноморському шельфі поблизу Криму, проте після анексії півострова Росією ця діяльність була припинена.