На Буковині з початку року зафіксовано понад 30 крадіжок газу



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З початку року фахівці АТ «Чернівцігаз» виявили 34 випадки несанкціонованого відбору природного газу на майже 800 тисяч гривень

За три місяці цього року виявлено 34 випадки порушення правил обліку природного газу

Фахівці АТ «Чернівцігаз» відстежують сторонні втручання в роботу газорозподільних мереж за допомогою спеціального сучасного обладнання. З початку року виявили 34 випадки несанкціонованого відбору природного газу побутовими споживачами області. Сума збитку склала майже 800 тисяч гривень. Про це повідомила пресслужба компанії.

За три місяці 2020 року, в результаті проведених перевірок АТ «Чернівцігаз» виявлено 34 випадки порушення правил обліку природного газу. Серед яких 3 самовільних відновлення газопостачання та 31 випадок безоблікового споживання газу з втручанням в роботу лічильника. Більшість порушень допущені побутовими споживачами у Вижницькому, Кіцманському та Хотинському районах.

Сума заподіяної шкоди, склала 795 тисяч гривень. На середину червня 2020 року порушниками сплачено 310 тис. гривень відшкодування.

Фахівці компанії відстежують сторонні втручання в роботу газорозподільних мереж за допомогою спеціального сучасного обладнання. Це дозволяє швидше і ефективніше знаходити місця втрат, а також підтверджувати факти втручань.

«У разі виявлення крадіжки газу споживач-порушник повинен заплатити за невраховані обсяги у розмірі граничних норм споживання, що в рази перевищує вартість санкціонованого відбору. Крім того, залежно від характеру порушення, зловмиснику доведеться заплатити за припинення та відновлення газопостачання, оплатити вартість пошкодження лічильника», - пояснює технічний директор АТ «Чернівцігаз» Максим Ладига.

Акціонерне товариство «Чернівцігаз» єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. АТ «Чернівцігаз» експлуатує 8 788 км. газопроводів. У 2019 році підприємство протранспортувало близько 250,1 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. АТ «Чернівцігаз» є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1100 осіб. Регіональна Газова Компанія – сервісна компанія, яка розробляє інноваційні та комплексні рішення для енергетичного сектору, спрямовані на підвищення якості клієнтського обслуговування, модернізацію галузі та впровадження європейських стандартів роботи операторів ГРМ. Під брендом РГК працює 20 газорозподільних компаній, в яких зайняті 38 тисяч фахівців. Вони обслуговують 250 тис. км газопроводів та понад 8 млн. споживачів газу.

Нагадаємо, впродовж 5 місяців цього року спеціалісти АТ «Закарпатгаз» виявили 115 випадків несанкціонованого відбору природного газу.

З початку року фахівці АТ «Чернівцігаз» виявили 34 випадки несанкціонованого відбору природного газу на майже 800 тисяч гривень