«Харківміськгаз» спростував заяви «Нафтогазу» щодо перевірок НКРЕКП



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У компанії стверджують, що у своїй діяльності дотримуються вимог чинного законодавства

ПАТ «Харківміськгаз» заперечує заяви НАК Нафтогаз України щодо результатів перевірки НКРЕКП, розповсюджені 2 квітня через ЗМІ.

ПАТ «Харківміськгаз» виконує вимоги чинного законодавства, а саме Закону України «Про ринок природного газу», Кодексу газорозподільних систем, типового договору на розподіл, в частині приведення обсягів газу для побутових споживачів до стандартних умов. Що і було встановлено під час перевірки НКРЕКП.

«Ми не вперше стикаємося зі спробами «Нафтогазу» перекрутити інформацію, яка розповсюджується в засобах масової інформації. Та сприймаємо це, як спробу погіршити фінансовий стан Операторів ГРМ та розхитати ситуацію на ринку природного газу», - зазначив директор ПАТ «Харківміськгаз» Антон Яворовський.

У «Харківміськгазі» підкреслюють, що «висновки перевірки НКРЕКП державний монополіст НАК Нафтогаз України регулярно використовує для дискредитації операторів ГРМ, ще до остаточного рішення регулятора».