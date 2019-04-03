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    Економіка та фінанси

    «Харківміськгаз» спростував заяви «Нафтогазу» щодо перевірок НКРЕКП

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    «Харківміськгаз» спростував заяви «Нафтогазу» щодо перевірок НКРЕКП

    У компанії стверджують, що у своїй діяльності дотримуються вимог чинного законодавства

    ПАТ «Харківміськгаз» заперечує заяви НАК Нафтогаз України щодо результатів перевірки НКРЕКП, розповсюджені 2 квітня через ЗМІ.

    ПАТ «Харківміськгаз» виконує вимоги чинного законодавства, а саме Закону України «Про ринок природного газу», Кодексу газорозподільних систем, типового договору на розподіл, в частині приведення обсягів газу для побутових споживачів до стандартних умов. Що і було встановлено під час перевірки НКРЕКП.

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    «Ми не вперше стикаємося зі спробами «Нафтогазу» перекрутити інформацію, яка розповсюджується в засобах масової інформації. Та сприймаємо це, як спробу погіршити фінансовий стан Операторів ГРМ та розхитати ситуацію на ринку природного газу», - зазначив директор ПАТ «Харківміськгаз» Антон Яворовський.

    У «Харківміськгазі» підкреслюють, що «висновки перевірки НКРЕКП державний монополіст НАК Нафтогаз України регулярно використовує для дискредитації операторів ГРМ, ще до остаточного рішення регулятора».

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    Харків НКРЕКП газ Нафтогаз України
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