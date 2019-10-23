«Харківміськгаз» у Верховному суді виграв справу проти «Укртрансгазу» на 6,5 млрд грн



Розсилка ВІДПРАВИТИ

За висновком суду, відсутність номінацій не звільняла НАК «Нафтогаз України» від обов`язку постачати природний газ виробникам тепла за укладеним між ними договором

«Харківміськгаз» у Верховному суді виграв справу проти «Укртрансгазу» на 6,5 млрд грн. Як зазначають харків’яни, АТ «Укртрансгаз» намагався перекласти на АТ «Харківміськгаз» відповідальність за спожитий тепловиками газ на суму 6,5 млрд грн. Але Верховний суд відмовив АТ «Укртрансгаз» у стягненні вказаної суми. Питання споживання газу виробниками тепла має бути врегульовано між ними та НАК «Нафтогаз України».

Касаційний господарський суд при Верховному суді дійшов висновку, що НАК «Нафтогаз України» має обов’язок постачати газ тепловим компаніям. Цього вимагають розпорядження Кабінету міністрів України щодо початку опалювального сезону.

За висновком суду, відсутність номінацій не звільняла НАК «Нафтогаз України» від обов`язку постачати природний газ виробникам тепла за укладеними між ними договором постачання природного газу. Тому газ, спожитий виробниками тепла має бути оформлений між споживачем та постачальником. Відповідно, АТ «Укртрансгаз» не має жодних підстав вимагати оплати цих обсягів газу від АТ «Харківміськгаз».

Раніше Східний апеляційний господарський суд також визнав, що НАК «Нафтогаз України» не мала підстав для припинення поставок палива. Адже на неї покладено обов’язок постачати газ виробникам теплової енергії впродовж всього опалювального сезону. Такий висновок зроблений, виходячи зі змісту постанов та розпоряджень Кабінету міністрів України та аналогічних рішень Верховного суду.