Майже 7 тис. клієнтів «Дніпропетровськгаз Збуту» можуть управляти своїм зимовим запасом газу онлайн новини компаній



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Для того, щоб коригувати інформацію про обсяги та період, коли вони будуть використані, достатньо заповнити онлайн-заявку

Зимовий запас газу по акції «Твоя енергонезалежність» загальним обсягом 7,5 млн куб. м закупили 6 960 клієнтів ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут». З 15 жовтня вони можуть в будь-який час з максимальною вигодою використовувати куплений ними зимовий запас газу. В режимі онлайн досить вибрати період для використання газу із запасу, а також його частку в загальному обсязі споживання за місяць (в діапазоні від 0 до 100%). Для учасників акції, які утримаються від заявок на управління, діють звичайні умови акції: вони автоматично отримають газ із запасу в ті місяці, коли його ціна виявиться нижче ціни ПСО, встановленої для інших споживачів.

Ціна газу для зимового запасу по акції «Твоя енергонезалежність» становить 5 995,53 грн за тис. куб. м (без урахування доставки газу). Ця ціна визначена оптовим продавцем природного газу НАК «Нафтогаз України». За інформацією оптового постачальника, учасники акції «Твоя енергонезалежність» зможуть скоротити витрати на газ в опалювальний період до 25%.

«Для зручності споживачів, з 15 жовтня 6,9 тис. сімей Дніпропетровської області, які придбали газ за літньою ціною, зможуть в онлайн-режимі вибирати обсяг газу і період, в якому його вигідніше використовувати. Це дозволить їм економити на оплаті за газ, вибираючи для себе найбільш вигідну в даний момент ціну», - пояснює директор ТОВ «Дніпропетровськгаз Збут» Тетяна Соболь.

Для того, щоб коригувати інформацію про обсяги та період, коли вони будуть використані, достатньо заповнити онлайн-заявку через Особистий кабінет протягом поточного місяця споживання природного газу - до його останнього числа включно. Клієнти, які ще не мають Особистого кабінету на 104.ua, можуть оформити заявки в Центрах обслуговування клієнтів РГК.

Вартість послуг з доставки газу, а також залишок передплаченого газу по акції «Твоя енергонезалежність» споживачі зможуть відстежувати в щомісячному рахунку за використане паливо.

Якщо куплений резерв газу буде витрачено до 1 квітня 2020 року, споживач надалі зможе отримати газ на загальних умовах. Споживачі, які до 1 квітня 2020 р не використовують передплачений газ, зможуть скористатися залишком коштів в рахунок наступних платежів або повернути гроші.