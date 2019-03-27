«Харківміськгаз» заявив, що тариф на розподіл газу є для нього планово збитковим



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Для «Харківміськгазу» основною причиною збитків є виробничо-технологічні втрати

За підсумками минулого року збиток компанії від розподілу газу склав 65 млн грн. В поточному році через незбалансований тариф компанія отримає ще близько 150 млн грн збитків. Таким чином, тариф на розподіл природного газу для ПАТ «Харківміськгаз», який стверджує держрегулятор, є планово збитковим.

Для «Харківміськгаз» основною причиною збитків є виробничо-технологічні втрати (ВТВ). Відповідно до чинного законодавства, обсяги затверджуються Міненерговугіллям згідно з розрахунками газорозподільних компаній. Оператори ГРМ здійснюють його, керуючись наказами профільного міністерства. Необхідний обсяг складає становить більше 23 млн куб. м, проте для ПАТ «Харківміськгаз» затверджено лише 20 млн куб. м.

Але навіть їх компанія не може закупити, через занижену вартість газу для ВТВ у тарифі. Тобто джерела фінансування, передбачені в тарифі, дозволяють купити газу в 2 рази менше, ніж необхідно.

В той же час, з моменту останнього разу перегляду тарифу, суттєво зросли інші статті витрат. Мінімальна заробітна плата зросла майже в три рази з 1600 грн до 4173 грн, вартість пального на АЗС зросла з початку 2016 року з 16,82 грн/літр до 28 грн/літр. Індекс інфляції склав 40%, а індекс цін виробників промислової продукції зріс на 81%, зросли майже в два рази ціни на комунальні послуги.

Така ситуація характерна і для минулих років. Внаслідок недофінансування вартості газу для ВТВ компанія з року в рік накопичує борги. Це в свою чергу призведе до того, що споживач не зможе розраховувати на покращення сервісу і отримання послуг, передбачених тарифом в повному обсязі.