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Гендиректор «Метінвесту» розповів BBC про перспективи інвестицій в українську економіку

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Гендиректор «Метінвесту» розповів BBC про перспективи інвестицій в українську економіку
СЕО «Метінвесту» розповів, що з 2022 року Група втратила приблизно 40% активів
фото: depositphotos.com

Україна має безліч інвестиційних можливостей, але необхідні гарантії безпеки – СЕО «Метінвесту» про виклики та перспективи економіки

Україна має безліч інвестиційних можливостей – не лише у сфері розроблення родовищ рідкісноземельних металів, якими цікавляться США, а й у сільському господарстві, виробництві товарів із високою доданою вартістю, автомобільній промисловості та виготовленні побутової техніки – галузях зі значним потенціалом для відновлення та розвитку. Але без гарантій безпеки для України інвестиції у металургію неможливі, а без постійних вкладень галузь не може розвиватися й працювати на повну потужність. Про це розповів генеральний директор Групи «Метінвест» Юрій Риженков у мультимедійній програмі BBC Talking Business, де обговорили стан економіки України, її стійкість та перспективи повоєнного відновлення. 

СЕО «Метінвесту» розповів, що з 2022 року Група втратила приблизно 40% активів, зокрема два найбільші металургійні комбінати в Україні – «Азовсталь» та ММК імені Ілліча.

Компанія також зіткнулася з перебоями у логістиці через блокаду чорноморських портів, що вплинуло на постачання продукції.

З відновленням роботи портів протягом 2023-2024 років логістику вдалося відновити, і зараз «Метінвест» постачає продукцію клієнтам на Далекому Сході та в Європі, працюючи на межі своїх потужностей.

Також минулий рік був дуже складним для компанії через перебої з енергопостачанням і непередбачувані ціни на електроенергію.

«Нам довелося скоригувати роботу, закривши менш енергоефективні підприємства, щоб зберегти прибутковість. Це стало значним викликом для технічних спеціалістів заводів, оскільки їм доводилося забезпечувати безперервне виробництво та мінімізувати ризик техногенних катастроф», – каже він.

Наразі, за словами гендиректора «Метінвесту», нестабільні й високі тарифи на електроенергію є основною проблемою для видобутку залізної руди, експорт якої має вирішальне значення для підтримання української економіки.

«Це означає, що не всі підприємства можуть продовжувати працювати на довоєнному рівні. Наприклад, один із наших гірничо-збагачувальних комбінатів зупинив роботу в середині минулого року і досі залишається у простої», – пояснив він.

Як відомо, «Метінвест» заплатив до бюджету 20 млрд грн податків у 2024 році. Це на 36% більше, ніж у 2023 році. Також з 24 лютого 2022 року «Метінвест», з урахуванням спільних підприємств, витратив на капітальні інвестиції в Україні понад 30 млрд грн – це другий показник у державі.

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Теги: тарифи інвестиції експорт завод Рінат Ахметов фінанси економіка

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