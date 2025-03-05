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Скорочення держборгу США: Трамп заявив про новий метод

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Скорочення держборгу США: Трамп заявив про новий метод
Трамп повідомив як скорочуватиме держборг США
фото із відкритих джерел

Дональд Трамп сподівається скоротити держборг США за рахунок продажу «золотих карток»

Гроші, отримані від продажу «золотих карт» заможним іноземцям, дозволять скоротити держборг США, заявив у середу американський президент Дональд Трамп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звернення президента США Дональда Трампа  до американських законодавців у Конгресі. 

«Вони збираються заплатити багато грошей, і на ці гроші ми збираємося скоротити наш борг»,– сказав Трамп під час звернення до Конгресу.

На його думку, завдяки продажам «золотих карт», які дають можливість жити в США та отримати в перспективі американське громадянство, вдасться залучити «блискучих, працьовитих людей, які створюватимуть робочі місця» .

«Це схоже на грін-карту, але краще і більш просунуто», – зазначив Трамп, говорячи про «золоту карту».

Грін-карта (також Зелена карта, грінкард, від англ. green card), офіційна назва United States Permanent Resident Card, або Form I-551) – посвідчення особи або так звана ідентифікаційна карта (основний варіант форми I-551), що підтверджує наявність у іноземця права на  проживання у США. 

Раніше Трамп заявляв, що США продаватимуть за $5 млн так звані «золоті карти», які дадуть право іноземцям жити та працювати в країні. Планується, що продаж карток розпочнеться найближчим часом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звернувся до американських законодавців у Конгресі. Як відомо, окрім низки внутрішніх реформ у Сполучених Штатах, виступ очікувано стосувався і ролі країни у світі.

 Він розпочав свою промову словами «America is back», що в перекладі на українську означає «Америка повернулась».

Не оминув Трамп і питання щодо України. Трамп повторив, що в Україні гинуть тисячі молодих людей. За його словами, «кінця цій війні не видно». Пізніше він повідомив, що Росія та Україна мають починати розмовляти.

 

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Теги: росія США економіка Дональд Трамп гроші політика президент громадянство

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