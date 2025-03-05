Скорочення держборгу США: Трамп заявив про новий метод

Дональд Трамп сподівається скоротити держборг США за рахунок продажу «золотих карток»

Гроші, отримані від продажу «золотих карт» заможним іноземцям, дозволять скоротити держборг США, заявив у середу американський президент Дональд Трамп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звернення президента США Дональда Трампа до американських законодавців у Конгресі.

«Вони збираються заплатити багато грошей, і на ці гроші ми збираємося скоротити наш борг»,– сказав Трамп під час звернення до Конгресу.

На його думку, завдяки продажам «золотих карт», які дають можливість жити в США та отримати в перспективі американське громадянство, вдасться залучити «блискучих, працьовитих людей, які створюватимуть робочі місця» .

«Це схоже на грін-карту, але краще і більш просунуто», – зазначив Трамп, говорячи про «золоту карту».

Грін-карта (також Зелена карта, грінкард, від англ. green card), офіційна назва United States Permanent Resident Card, або Form I-551) – посвідчення особи або так звана ідентифікаційна карта (основний варіант форми I-551), що підтверджує наявність у іноземця права на проживання у США.

Раніше Трамп заявляв, що США продаватимуть за $5 млн так звані «золоті карти», які дадуть право іноземцям жити та працювати в країні. Планується, що продаж карток розпочнеться найближчим часом.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звернувся до американських законодавців у Конгресі. Як відомо, окрім низки внутрішніх реформ у Сполучених Штатах, виступ очікувано стосувався і ролі країни у світі.

Він розпочав свою промову словами «America is back», що в перекладі на українську означає «Америка повернулась».

Не оминув Трамп і питання щодо України. Трамп повторив, що в Україні гинуть тисячі молодих людей. За його словами, «кінця цій війні не видно». Пізніше він повідомив, що Росія та Україна мають починати розмовляти.