Скорочення держборгу США: Трамп заявив про новий метод
Дональд Трамп сподівається скоротити держборг США за рахунок продажу «золотих карток»
Гроші, отримані від продажу «золотих карт» заможним іноземцям, дозволять скоротити держборг США, заявив у середу американський президент Дональд Трамп. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на звернення президента США Дональда Трампа до американських законодавців у Конгресі.
«Вони збираються заплатити багато грошей, і на ці гроші ми збираємося скоротити наш борг»,– сказав Трамп під час звернення до Конгресу.
На його думку, завдяки продажам «золотих карт», які дають можливість жити в США та отримати в перспективі американське громадянство, вдасться залучити «блискучих, працьовитих людей, які створюватимуть робочі місця» .
«Це схоже на грін-карту, але краще і більш просунуто», – зазначив Трамп, говорячи про «золоту карту».
Раніше Трамп заявляв, що США продаватимуть за $5 млн так звані «золоті карти», які дадуть право іноземцям жити та працювати в країні. Планується, що продаж карток розпочнеться найближчим часом.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп звернувся до американських законодавців у Конгресі. Як відомо, окрім низки внутрішніх реформ у Сполучених Штатах, виступ очікувано стосувався і ролі країни у світі.
Він розпочав свою промову словами «America is back», що в перекладі на українську означає «Америка повернулась».
Не оминув Трамп і питання щодо України. Трамп повторив, що в Україні гинуть тисячі молодих людей. За його словами, «кінця цій війні не видно». Пізніше він повідомив, що Росія та Україна мають починати розмовляти.
Читайте також:
- Спікер Джонсон обговорював з Трампом готовність Зеленського до переговорів про надра
- Всі в очікуванні Трампа: хто вже прибув та перші деталі з Капітолію
- Трамп розпочав свою промову словами «Америка повернулась»: перші подробиці
- Не аплодують та не підводяться: реакція демократів на виступ Трампа
- Трамп промовив перші слова про війну в Україні під час виступу: що сказав
- Україна готова сісти за стіл переговорів – Трамп
Коментарі — 0