Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Топменеджер «Метінвесту» назвав головні виклики для української металургії у 2025 році

Дарія Демяник
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Топменеджер «Метінвесту» назвав головні виклики для української металургії у 2025 році
«Нам всім через війну потрібне відтермінування для України щодо запровадження СВАМ», – підкреслив Риженков
фото з відкритих джерел

Міжнародні ринки, тарифи держмонополій та екологічна політика: металурги озвучили ключові виклики галузі на 2025-й рік

Минулого року найважливішим досягненням для всіх експортерів стало відкриття морського коридору з одеських портів, що створило додаткові логістичні можливості та забезпечило зростання результатів у 2024 році. Загальний експорт і продаж залізорудної сировини значно збільшилися – до понад 12 млн тонн за підсумками 2024 року. Але 2025 рік несе значні виклики для галузі, і основні з них – тарифна та екологічна політика держави. Про це розповів генеральний директор «Метінвесту» Юрій Риженков у інтерв’ю Forbes.

«Перший виклик – це збереження конкурентоспроможності українських виробників на зовнішніх ринках. Для цього потрібно, щоб державні монополії не створювали додаткового тарифного тиску на бізнес, що працює. Другий – збереження доступу до зовнішніх ринків (важливо зберегти лібералізацію торгівлі сталлю з ЄС, США, Великою Британією) та посилення санкцій проти ГМК РФ, яка продовжує продавати сляби й чавун до ЄС через позицію окремих країн», – наголосив Риженков.

Важливим фактором для розвитку металургії також є послідовна екологічна та промислова політика держави з екомодернізації та декарбонізації.

«Нам всім через війну потрібне відтермінування для України щодо запровадження СВАМ. І актуальним фактором залишиться підтвердження критичності бронювання та залучення ветеранів до роботи через ризик втратити кваліфікований персонал», – підкреслив Риженков.

Серед нових викликів СЕО «Метінвесту» виділив доступ до фінансування проєктів із модернізації та зеленого переходу ГМК, а також забезпечення стабільного попиту на українську сталь на внутрішньому ринку України. Але ці теми повоєнні, тож про них можна буде поговорити окремо, коли настане мир.

Нагадаємо, за три роки повномасштабного вторгнення Група «Метінвест» спрямувала на допомогу Україні та її громадянам 8,4 млрд грн. З них 4,4 млрд грн – на потреби армії, в межах мілітарної ініціативи «Сталевий Фронт» Ріната Ахметова.

Крім того, у 2024 році «Метінвест» перерахував до бюджетів усіх рівнів в Україні 19,8 млрд грн, що становить 61% від загального обсягу відрахувань металургійних підприємств держави. Це робить компанію найбільшим платником податків ГМК.

Читайте також:

Теги: тарифи бізнес політика фінансування металургія дорогоцінні метали

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Стубб зізнався, що після розмови із президентом України Володимиром Зеленським минулого тижня його оптимізм зріс
Президент Фінляндії дав прогноз, коли в Україні розпочнеться перемир’я
30 сiчня, 22:20
Маск не сказав, які юридичні повноваження, на його думку, має Білий дім, щоб закрити федеральне агентство без схвалення Конгресу
«Це не підлягає відновленню». Маск заявив, що Трамп погодився закрити USAID
3 лютого, 12:21
Кишинів пообіцяв, що не буде блокувати постачання газу до окупованого Росією регіону Молдови
Придністров’я відмовилось від допомоги ЄС на 60 млн євро
10 лютого, 12:12
McDonald's має проблеми із бізнесом у США
McDonald's заявив про рекордне падіння продажів у США
11 лютого, 10:10
Порошок із личинок можуть додавати до хліба, макаронів та іних продуктів
У Європі офіційно дозволено додавати до хліба порошок із личинок хробаків
11 лютого, 12:41
Проблема х нарахуваннями виникла через некоректну роботу платіжних систем
«Київводоканал» відновив коректну роботу платіжних систем
10 лютого, 10:51
Помічник президента РФ Юрій Ушаков прокоментував зустріч з представниками США
Помічник Путіна зробив заяву за підсумками переговорів у Ер-Ріярді
18 лютого, 14:58
Кирило Дмітрієв будував котеджне містечко на Київщині. Земельні ділянки під будівництво будинків продавав його батько
Фаворит Путіна, який тепер контактує з американцями, має бізнес під Києвом (фото)
19 лютого, 17:18
Порти Дунаю можуть мати популярність як в аграріїв, так і у металургів
Підвищення залізничних тарифів призведе до остаточного занепаду Дунайського пароплавства – GMK Center
Вчора, 13:45

Економіка

Топменеджер «Метінвесту» назвав головні виклики для української металургії у 2025 році
Топменеджер «Метінвесту» назвав головні виклики для української металургії у 2025 році
Доктор геологічних наук назвав рідкісний метал, який мав би зацікавити американців в Україні
Доктор геологічних наук назвав рідкісний метал, який мав би зацікавити американців в Україні
Чи виводяться кошти з «Альфа-Банку» в офшори? Гетманцев готує запит до НБУ
Чи виводяться кошти з «Альфа-Банку» в офшори? Гетманцев готує запит до НБУ
Підвищення залізничних тарифів призведе до остаточного занепаду Дунайського пароплавства – GMK Center
Підвищення залізничних тарифів призведе до остаточного занепаду Дунайського пароплавства – GMK Center
Доктор геології про забаганки Трампа: Отримати $500 млрд з наших копалин нереально
Доктор геології про забаганки Трампа: Отримати $500 млрд з наших копалин нереально
Агросектор України за три роки війни зазнав великих збитків: названо суму
Агросектор України за три роки війни зазнав великих збитків: названо суму

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
175K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 27 лютого: ситуація на фронті
61K
Карта повітряних тривог України онлайн 27 лютого 2025
23K
Шуфрич із СІЗО звернувся до Стефанчука з несподіваним проханням
17K
«З сумом сприйняв звістку». Буданов відреагував на загибель журналістки та її чоловіка-хірурга
16K
Професор геології назвав українські корисні копалини, в яких найбільше зацікавлені США
16K
Останні дні на повернення із СЗЧ. Скільки військових вирішили поновитися на службу

Новини

27 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Схвалення угоди між Україною і США про копалини, звільнення Гнатова. Головне за 26 лютого
Вчора, 21:06
Збито понад сотню безпілотників, що атакували Україну – Повітряні Сили
Вчора, 09:14
26 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Буданов спрогнозував, що буде у разі повного захоплення України
25 лютого, 06:42
25 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
25 лютого, 00:00

Прес-релізи

Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
Третя річниця вторгнення. Українці за кордоном готують масштабну акцію: деталі
19 лютого, 13:10
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua