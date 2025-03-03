В Уфі атаковано нафтохімічне підприємство «Оргсінтез»

Перед вибухом на нафтопереробному заводі в Уфі місцеві мешканці чули шум дронів

У Росії в Уфі пролунали два вибухи в районі підприємства «Оргсинтез». Про це повідомляє «Главком» із посиланням на російські Telegram-канали.

Зазначається, що перед вибухом на нафтопереробному заводі в Уфі місцеві мешканці чули шум дронів. Багато хто говорить про поштовхи, які відчули навіть у квартирах.

Наразі на підприємстві пожежа. Повідомляється, що співробітники МНС гасять вогонь на площі 100 квадратів.

Раніше окупанти атакували Харків безпілотниками. Є влучання у будинок. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на мера міста Ігоря Терехова.

За словами Терехова, «шахед» вдарив по багатоповерховому будинку у Київському районі міста. На одному з поверхів виникла пожежа. На місці працюють усі відповідні служби.

Голова Харківської ОДА Олег Синєгубов пише, що внаслідок влучання в багатоповерхівку відбулося загорання квартир. Також пошкоджено скління вікон в прилеглих будинках.

До слова, з січня місяця окупанти нарощували свої спроможності контролю українського пересування, що призвело до погіршення ситуації у Курській області. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Deepstate.

«Найбільшою проблемою в районі Курщини є вогневий контроль противника над всією логістикою Сил Оборони. Протягом лютого вона почала досягати свого піку, а найбільші ускладнення почалися після втрати Свердлікового, яке пробували відновлювати теж не найкраще продуманим чином», – пишуть у Deepstate.

Після того, як окупанти відчули успіх, вони намагалися прорватися у село Новеньке у Сумській області.