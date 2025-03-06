Просили більшу зарплату: німецький поштовий гігант звільнить тисячі співробітників

Deutsche Post скоротить 8 тис. робочих місць до кінця 2025 року

Німецький поштовий гігант Deutsche Post оголосив про плани скоротити 8 тис. робочих місць до кінця поточного року в рамках оптимізації витрат після підвищення заробітної плати працівників. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Tagesschau.

Скорочення торкнуться підрозділу, який відповідає за доставку листів та посилок на території Німеччини, в якому на даний момент працевлаштовано близько 187 тис. осіб.

Рішення про скорочення штату було ухвалено після серії страйків працівників поштової служби у січні 2025 року, які охопили всі федеральні землі ФРН. Співробітники вимагали підвищення зарплати на 7% та надання додаткових днів відпустки. В результаті переговорів між профспілкою працівників сфери послуг Verdi та керівництвом Deutsche Post було досягнуто згоди про підвищення заробітної плати на 5%.

До слова, побудувати завод в Німеччині наразі є простішою задачею, ніж будувати його в Україні. Справа у тому, що в Німеччині бюрократичні бар’єри практично усунуті, а Україна ще проходить цей шлях, розповів очільник оборонного концерну Rheinmetall Армін Папперґер.