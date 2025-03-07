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Влада має вести активний діалог з ЄС для відстрочки запровадження європейського екомита – Федерація металургів

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Влада має вести активний діалог з ЄС для відстрочки запровадження європейського екомита – Федерація металургів
Впровадження CBAM це серйозний виклик для української металургії
фото: depositphotos.com

Можемо втратити стратегічні оборонні галузі: ФМУ закликала Україну добитися відстрочки запровадження європейського еконоподатку

Впровадження CBAM це серйозний виклик для української металургії, яка є стратегічною для української оборони, і наразі переживає непрості часи. Через війну багато підприємств вже зупинили або суттєво скоротили виробництво, і необхідність сплачувати додаткове екологічне мито змусить ці підприємства просто зупинитися. Тому Україна має активно працювати з ЄС для відстрочки цього податку для нашої промисловості, каже голова Федерації металургів Сергій Біленький.

«Українська металургія переживає дуже складні часи. Логістичні маршрути зруйновано, а вихід на нові ринки ускладнений. І тут з’являється ще один бар’єр – вуглецевий податок, який у 2026 році доведеться сплачувати за кожну тонну експортованої продукції в ЄС. Це означає, що українська сталь та чавун подорожчають, а отже – стануть менш конкурентоспроможними порівняно з європейськими та навіть китайськими виробниками», – пояснив експерт.

Водночас він підкреслив: щоб відповідати новим вимогам ЄС, потрібно вкладати мільярди у «зелені» технології, але українська промисловість в умовах війни неспроможна залучити ці кошти.

«Якщо нічого не робити, CBAM може призвести до падіння експорту, втрати робочих місць і ще більшого занепаду цілої галузі, яка колись була економічним локомотивом країни. Тому маємо домагатися від ЄС тимчасових послаблень. Дипломати, урядовці, бізнес-асоціації мають активно вести діалог із Брюсселем, пояснюючи, що без підтримки Європи наша промисловість просто не витримає такого навантаження», – наголосив Біленький.

Також Україна має працювати над залученням європейських фінансових механізмів для екологічної модернізації наших підприємств, переконаний він – адже у ЄС існують фонди, які підтримують декарбонізацію промисловості, і Україна має боротися за доступ до них.

«Ми маємо апелювати до стратегічного значення української металургії. Сьогодні наша сталь – це не лише економіка, а й оборона. Український метал використовують у виробництві військової техніки та боєприпасів як у нас, так і за кордоном. І якщо зараз ми втратимо цю галузь, то відновити її буде набагато складніше. Європа повинна це розуміти», – резюмував експерт.

Раніше у Федерації роботодавців України порахували, що після набуття чинності у ЄС всіх положень механізму вуглецевого коригування CBAM, вже у 2026 році Україна може втратити 4,6% ВВП, а до 2034 року кількість робочих місць може скоротитися на 120 тисяч.

Нагадаємо, видання Politico заявило, що Європа однією рукою допомагає Україні з фінансуванням, а іншою – вводить вуглецеве мито CBAM, через який Україна буде щороку втрачати 1,4 млрд євро. Але цих збитків можна уникнути, якщо розпочати переговори з ЄС та отримати пільги, зокрема – відстрочення запровадження цього мита в Україні через війну.

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Теги: економіка Європа бізнес промисловість технології металургія Україна переговори

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