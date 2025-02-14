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Уряд включив «Вінницяпобутхім» до об’єктів великої приватизації

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Уряд включив «Вінницяпобутхім» до об’єктів великої приватизації
Підприємство «Вінницяпобутхім» буде виставлене на аукціон
фото з відкритих джерел

ПрАТ «Вінницяпобутхім» буде виставлене на аукціон за ціну не менше 288 356 тис. грн

Сьогодні, 14 лютого, Кабмін включив до переліку обʼєктів великої приватизації державної власності ПрАТ «Вінницяпобутхім», який належав російському олігарху Віктору Кононову. Про це повідомив народний депутат Олексій Гончаренко.

Підприємство «Вінницяпобутхім» належало компанії «Невська косметика» з Санкт-Петербурга. В липні 2024 року Вищий антикорупційний суд України передав його державі.

«Орієнтовно в травні 2025 року підприємство буде виставлене на аукціон. Прогнозована ціна – не менше 288 356 тис. грн. Виручені кошти поповнять державний бюджет», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, у липні 2024 року Україна націоналізувала ПрАТ «Вінницяпобутхім», який належав російському олігарху Віктору Кононову на суму 2 млрд грн. Як повідомляється, за матеріалами Служби безпеки Вищий антикорупційний суд задовольнив позов Мін’юсту щодо передачі в дохід України ПрАТ «Вінницяпобутхім», яким володів олігарх з Росії Віктор Кононов. Відповідно до матеріалів провадження на цьому підприємстві вироблялася косметична продукція та побутова хімія таких брендів як «Ушастый нянь», «Мистер чистер», «Sarma» тощо.

Теги: Вінниця завод приватизація

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